WhatsApp Scam message: WhatsApp दुनिया भर में सबसे पॉप्युलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हैं. इस पॉप्युलैरिटी की वजह से हैकर्स की भी अब इस पर नजर है. दरअसल, WhatsApp पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पार्ट टाइम वर्क-फ्रॉम होम का वादा किया जा रहा है. अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिला है, तो सतर्क हो जाएं. इस मैसेज के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है या आपका पर्सनल डेटा लीक हो सकता है. Also Read - WhatsApp Web में नया फीचर, लैपटॉप से भी कर पाएंगे वीडियो और वॉइस कॉल

वायरल मैसेज में क्या है?

जालसाज वॉट्सऐप पर जो मैसेज भेज रहे हैं, उसमें घर बैठे कुछ मिनट में हजारों रुपये कमाने की बात कही गई है. मैसेज में कहा गया है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं. इस जॉब में मात्र रोज 10-30 मिनट काम करके 200 रुपये से 3 हजार रुपये तक कमा सकते हैं. नए यूजर्स को 50 रुपये का बोनस भी मिलेगा. इसके मैसेज में नीचे एक लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके जॉइन करने के लिए कहा गया है. इस पर क्लिक करते ही आप जालसाजी का शिकार हो जाएंगे. Also Read - WhatsApp Pay: WhatsApp की पेमेंट सर्विस भारत में शुरू, जानें कैसे चैट की तरह भेज सकते हैं पैसे

मैसेज मिलने पर क्या करें?

अगर आपको वॉट्सऐप पर या किसी अन्य मैजेसिंग प्लेटफार्म पर इस तरह का मैसेज मिलता है, तो जिस नंबर से आपको मैसेज मिला है, उसे तुरंत ब्लॉक कर दें. साथ ही उस मैसेज को डिलीट कर दें, ताकि गलती से उसमें दिए लिंक पर क्लिक न हो जाए. जालसाजी वाला पार्ट टाइम जॉब का यह मैसेज ज्यादातर +212 कोड वाले नंबर से आ रहा है. Also Read - WhatsApp will not work on which phones: नए साल से इन स्मार्टफोन्स में नहीं चलेगा WhatsApp, जानें क्या है वजह

ये मैसेज अलग-अलग नंबर्स से मैसेज भेजे जा रहे हैं. अगर भारत के कोड +91 वाले नंबर से ऐसा मैसेज आता है, तो उसे भी इग्नोर कर दें. कभी-कभी जालसाज बड़ी कंपनियों के नाम से भी ऐसे मैसेज भेजते हैं, जिससे आपको सावधान रहना चाहिए. इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि फ्री में कुछ नहीं मिलता. ऐसे में अगर कोई मैसेज कुछ मिनट में हजारों कमाने का दावा कर रहा है, तो उसे नजरअंदाज करना ही हित में रहेगा.

कैसे होती है जालसाजी?

जालसाजी वाले मैसेज में शामिल लिंक आमतौर पर मैलवेयर होते हैं. लिंक पर क्लिक करते ही ये मैलवेयर यूजर्स के फोन में इंस्टॉल हो जाते हैं. कुछ मामलों ये लिंक यूजर्स से उनके एटीएम पिन, कार्ड नंबर जैसे अन्य फाइनेंशियल डीटेल्स या पर्सनल डीटेल मांगते हैं. बाद में अवैध रूप से इन डेटा का यूज किया जाता है.