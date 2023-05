इन Android यूजर्स के लिए रोलआउट हुआ WhatsApp का स्क्रीन शेयरिंग फीचर, कैसे काम करता है, जानें

WhatsApp एक और नया फीचर लेकर आ रहा है, वह है स्क्रीन शेयरिंंग फीचर. लेकिन फिलहाल इसे कुछ ही एंड्रॉयड फोन यूजर्स के लिए रोलआउट किया है. दरअसल कंपनी ने एंड्रॉयड के सिर्फ बीटा टेस्टर्स के लिए ये फीचर रोलआउट किया है.

ये फीचर पाने के के लिए, Android बीटा टेस्टर को Play Store से Android संस्करण 2.23.11.19 के लिए लेटेस्ट WhatsApp बीटा डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा. एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद, बीटा यूजर्स टॉगल कैमरा बटन के ठीक बगल में, नीचे टैब पर नया स्क्रीन शेयरिंग बटन देख पाएंगे. WABetaInfo ने एक स्क्रीनशॉट शेयर की है, जिसमें एक संबंधित डिस्क्लेमर है जो कई यूजर्स को ये फीचर यूजर करने से रोक सकता है. लेटेस्ट वॉट्सऐप फीचर कैसे काम करता है और क्या आपको इसका यूज करना चाहिए, यहां पहले जान लीजिए.