अगर आप मेट्रो में सफर करने के लिए टिकट खरीदने की धक्का मुक्की और लंबी-लंबी कतारों से परेशान हो गए हैं तो यहां आपके लिए अच्छी खबर है. मेट्रो ने वॉट्सऐप संग मिलकर एक नई सर्विस शुरू की है, जिसमें वह एक मैसेज के जरिये यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराएगा. दरअसल यह सेवा बेंगलुरु में शुरू की गई है. बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो पैसेंजर अब WhatsApp के जरिये मेट्रो ट्रेन टिकट खरीद सकते हैं और अपने ट्रैवल पास को रिचार्ज भी कर सकते हैं.

बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने यह घोषणा की है कि मंगलवार 1 नवंबर से मेट्रो यात्रियों को चैटबॉट आधारित QR टिकटिंग सिस्टम की सुविधा दी जा रही है. यात्री वॉट्सऐप पर चैटबॉट के जरिये पूरे दिन की यात्रा के लिए टिकट ले सकते हैं.

BMRCL ने कहा कि Namma Metro, दुनिया की पहली ट्रांजिट सर्विस है जो वॉट्सऐप के जरिये टिकटिंग सिस्टम शुरू की गई है. Also Read - WhatsApp ने बताया, दो घंटे तक आखिर क्यों बंद रहा ऐप

Namma Metro passengers in Bengaluru can now use WhatsApp to purchase train tickets and recharge travel passes.

