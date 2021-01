Whatsapp ने अपनी प्राइवेसी पॉलिस व टर्म्स में अपडेट किया है. इस कारण सभी व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए यह खबर बेहद अहम हो जाती है क्योंकि इस अपडेट का नोटिफिकेशन मंगलवार की शाम से धी यूजर्स को दिया जा रहा है. व्हाट्सऐप की तरफ से 8 फरवरी तक का यूजर्स को समय दिया गया है कि वे इस नई पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लें वरना उन्हें अपना व्हाट्सऐप अकाउंट डिलीट करना होगा. Also Read - Rules Changes From Today 1st January 2021: नए साल में आज से हो रहे हैं ये बड़े बदलाव, जान लें नहीं तो...

बता दें कि यूजर्स को अपने व्हाट्सऐप अकाउंट को एक्टिव व जारी रखने के लिए इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना अनिवार्य है. यहां उपभोक्ता को इस पॉलिसी को नजरअंदाज करने या मना करने का विकल्प नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में अगर आपने पॉलिसी को कुछ समय के लिए स्वीकार नहीं भी किया है तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि कुछ समय तक आपका अकाउंट चलेगा लेकिन एक सीमित समय के भीतर आपको इस पॉलिसी को मंजूरी देनी होगी अन्यथा आपको व्हाट्सऐप आईडी डिलीट करना होगा.

बता दें कि फेसबुक की नई टर्म्स और प्राइवेसी-पॉलिसी के तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज्यादा है और अब यूजर्स का डेटा फेसबुक के पास पहले से अधिक होगा. हालांकि फेसबुक के साथ पहले भी व्हाट्सऐप का डेटा शेयर किया जाता रहा है लेकिन अब फेसबुक के साथ व्हाट्सऐप का इंटीग्रेशन ज्यादा होगा.