WhatsApp New Features: WhatsApp लगातार नए फीचर्स रोलआउट करता रहता है. हाल में वॉट्सऐप में कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं. इन फीचर्स की लंबे समय से टेस्टिंग हो रही थी. अब ये फीचर्स सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं. आइए आपको WhatsAap में इस साल लॉन्च किए गए टॉप 5 नए फीचर्स के बारे में बताते हैं.

ग्रुप कॉल की बढ़ी लिमिट

वॉट्सऐप पर पहले ग्रुप कॉलिंग में सिर्फ चार लोग शामिल हो सकते थे. इस साल कोरोना वायरस महामारी के बीच कंपनी ने इसकी लिमिट बढ़ाकर 8 कर दी है. अब एक साथ 8 यूजर्स वॉट्सऐप पर ग्रुप कॉलिंग में कनेक्ट हो सकते हैं.

डार्क मोड

वॉट्सऐप में डार्क मोड फीचर का इंतजार लंबे समय से हो रहा था. इस साल कंपनी ने इस फीचस को सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया. वॉट्सऐप में डार्क मोड का इस्तेमाल करने के लिए आपको 'Settings' सेक्शन में 'Chats' पर टैप करना होगा. अब डिस्प्ले सेक्शन में 'Theme' पर टैप करने पर 'Light' और 'Dark' ऑप्शन मिलेंगे. Dark पर टैप करने के बाद डार्क मोड सेट हो जाएगा.

स्टोरेज मैनेजमेंट टूल

नए स्टोरेज मैनेजमेंट टूल से वॉट्सऐप यूजर्स की फोन में स्टोरेज की समस्या काफी हद तक दूर गई है. इस नए टूल के जरिए यूजर्स अब आसानी से उन फाइल्स की पहचान कर सकते हैं, जो फोन में ज्यादा स्पेस ले रही हैं. साथ ही ऐसी फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं. यह फीचर वॉट्सऐप की Settings में मिलेगा. सेटिंग्स में जाने के बाद ‘Storage and data’ ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां ‘Manage storage’ का ऑप्शन दिखेगा. यहां कई बार भेजी गई और 5MB से बड़ी फाइल्स दिख जाएंगी.

एडवांस सर्च

इस नए फीचर से किसी खास मैसेज, जैसे टेक्स्ट, gif, वीडियो, ऑडियो और फाइल्स को सर्च करना आसान हो गया है. अब सर्च पर टैप करने पर फोटोज, टेक्स्ट, ऑडियो, gifs, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और लिंक्स का ऑप्शन मिलता है. इस तरह किसी भी आइकन पर टैप करके यूजर्स वैसी फाइल्स सर्च कर सकते हैं. इसके अलावा कोई की-वर्ड सर्च करने पर उससे जुड़ी फाइल्स अलग-अलग दिखती हैं.

वॉट्सऐप पेमेंट

वॉट्सऐप ने इंडिया में अपनी पेमेंट सर्विस शुरू कर दी है. अब आप मैसेज की तरह ही वॉट्सऐप से पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं. वॉट्सऐप का यह नया फीचर अपडेटेड ऐप में मिलेगा, यानी इसके लिए आपको ऐप अपडेट करना होगा. पेमेंट फीचर ‘Settings’ ऑप्शन के ठीक ऊपर दिया गया है. यहां अकाउंट डीटेल्स डालने के बाद UPI पिन सेट करना होगा. इसके बाद जिसे पैसे भेजने हैं, उसके चैट को ओपन करें और अटैचमेंट ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद ‘Payment’ का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप उस चैट को पैसे भेज सकते हैं.