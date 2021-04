इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप Whatsapp पर यूजर्स की सुविधा के लिए आए दिन नए फीचर्स आते रहते हैं. कुछ फीचर्स और ट्रिक्स के बारे में यूजर्स को पता है जो कि आमतौर पर अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि Whatsapp पर पहले से ही कुछ ऐसे ट्रिक्स भी मौजूद हैं जो कि आपकी चैटिंग को नया अंदाज देने के साथ ही आसान और खास बना सकते हैं? यदि नहीं, तो आज हम यहा आपको कुछ ऐसे ही ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं. जो कि आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो सकते हैं. Also Read - महंगा हुआ Xiaomi का लोकप्रिय स्मार्टफोन Redmi Note 10, जानिए नई कीमत

नंबर सेव किए बिना कर सकते हैं मैसेज

हां, यह जानकर आपको खुशी होगी कि आप Whatsapp पर बिना नंबर सेव किए भी मैसेज कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको अपने फोन में ब्राउजर ओपन कर एड्रेस बार में https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX लिंक को पेस्ट करना है. हालांकि, पेस्ट करने से पहले आपको XXXXXXXXXXX की जगह कंट्री कोड के साथ उस व्यक्ति का नंबर एंटर करना होगा जिसे आप मैसेज भेजना चाहते हैं. इसके बाद Message +91XXXXXXXXXXX on WhatsApp का विकल्प शो होगा. उस पर क्लिक कर मैसेज भेज सकते हैं.

फोन्ट में कर सकते हैं बदलाव

यह WhatsApp की बेहद ही खास ट्रिक है क्योंकि इसका उपयोग कर आप चैटिंग के दौरान फोन्ट में बोल्ड, इटेलिक या अंडरलाइन का उपयोग कर सकते हैं. इस ट्रिक का उपयोग करना बेहद आसान है. अगर आप बोल्ड टेक्टस भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक्स्ट के आगे-पीछे * लगाना होगा. इटेलिक के लिए टेक्स्ट के आगे-पीछे _ लगाना होगा। जबकि अंडरलाइन के लिए टेक्स्ट के आगे-पीछे ~ लगाना जरूरी है.

किसी को भी कर सकते हैं ब्लॉक

वैसे तो आप में से काफी लोग इस फीचर का उपयोग करते होंगे लेकिन कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे ज्यादा जानकारी नहीं है. बता दें कि WhatsApp पर किसी को भी ब्लॉक करना बेहद आसान है. इसके लिए आपको उस व्यक्ति की चैट विंडो ओपन करनी है जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं. चैट विंडो में ऊपर दिए गए तीन डॉट आइकन पर टैप करें जहां आपको More का विकल्प मिलेगा. इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद Block पर टैप करना होगा। ऐसा करते ही वह नंबर ब्लॉक हो जाएगा.

WhatsApp पर भेजें अपनी लाइव लोकेशन

WhatsApp पर लाइव लोकेशन भेजने का ट्रेंड आजकल युवाओं के बीच काफी बढ़ गया है. अगर आप इस ट्रिक के बारे में नहीं जानते और इसे उपयोग करना चाहते हैं तो बेहद सरल है. WhatsApp पर आप जिस व्यक्ति को लोकेशन भेजना चाहते हैं उसकी चैट ओपन करें. यहां नीचे गैलेरी व कॉन्टेक्ट के पास ही आपको लोकेशन शेयर का विकल्प मिल जाएगा. इस पर क्लिक करते ही आपके सामने 'शेयर लाइव लोकेशन' का विकल्प आएगा उस पर क्लिक कर दें. यहां आपको लोकेशन शेयर करने के लिए टाइम भी सेट कर सकते हैं. इसमें 15 मिनट, 1 घंटा और 8 घंटे का टाइम दिया जाता है.

लास्ट सीन छिपाना है बेहद आसान

अक्सर व्यस्त होने के कारण आप नहीं चाहते कि कोई भी आपके WhatsApp का लास्ट सीन देखें तो इसके लिए भी एक ट्रिक मौजूद है. WhatsApp में राइट साइड साइड ऊपर दिए गए तीन डॉट आइकन पर टैप कर सेटिंग्स पर जाएं. जहां आपको अकाउंट की प्राइवेसी पर क्लिक करना है. प्राइवेसी में आपको लास्ट सीन का विकल्प मिलेगा और इसके लिए Everyone, My contacts Nobody में से किसी का भी चयन कर सकते हैं.