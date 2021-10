WhatsApp Upcoming Features: WhatsApp यूजर्स के बीच एक लोकप्रिय ऐप है और इसका इस्तेमाल केवल पर्सनली ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनली भी किया जाता है. खासतौर पर कोरोनाकाल में इसका उपयोग यूजर्स के बीच काफी बढ़ गया है और इसकी मुख्य खासियत इसमें दिए गए फीचर्स हैं. WhatsApp में आपको लगभग हर उपयोगी फीचर मिलेगा. यहां आप स्टेटस लगाने के साथ ही प्रोफाइल फोटो भी लगा सकते हैं. लेकिन कई ऐसे यूजर्स भी होते हैं जो नहीं चाहते हैं ​उनकी मर्जी के बिना कोई उनकी प्रोफाइल फोटो देखे. ऐसे यूजर्स के लिए कंपनी एक बेहद ही कमाल का फीचर लेकर आ रही है.Also Read - Realme GT Neo 2 का इंडिया लॉन्च कंफर्म, यहां जानिए कब होगी भारत में इसकी एंट्री

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसकी मदद से आप अपनी प्रोफोइल फोटो को कुछ लोगों से हाइड कर सकेंगे. यानि आपकी प्रोफाइल फोटो केवल वही देख पाएंगे जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं. आपकी मर्जी के बिना हर कोई आपकी प्रोफाइल फोटो नहीं देख पाएगा. यानि अब प्रोफाइल फोटो का पूरा कंट्रोल यूजर्स के हाथों में होगा.

ऐसे काम करेगा ये प्राइवेसी फीचर

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नया प्राइवेसी फीचर लेकर आ रहा है जिसमें यूजर्स अपनी प्रोफाइल पिक्चर को कुछ लोगों से हाइड कर सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इस फीचर पर काम करना शुरू कर दिया है और इसमें यूजर्स को चार विकल्प मिलेंगे. ​इसमें Everyone, My contacts, Nobody और My contacts except शामिल होंगे. इन विकल्प की मदद से आप चाहें तो चुनिंदा लोगों से अपना प्रोफोइल फोटो छिपा सकेंगे.

यानि यदि आप Everyone का विकल्प सिलेक्ट करते हैं तो आपकी प्रोफाइल हर कोई देख पाएग. वहीं My contacts में केवल वहीं लोग आपकी प्रोफाइल फोटो देख सकेंगे जो कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल हैं. इसके अलावा यदि आप Nobody सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी प्रोफाइल फोटो नहीं देख सकेगा. जबकि My contacts except में आप उन लोगों के कॉन्टेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आप अपनी प्रोफाइल फोटो दिखाना नहीं चाहते.