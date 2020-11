WhatsApp Upcoming Features: WhatsApp लगातार नए फीचर्स ला रहा है. इस पॉप्युलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में हाल में तीन नए फीचर्स आए हैं. इनके अलावा कंपनी कई और नए फीचर्स पर काम कर रही है, जिन्हें आने वाले दिनों में सभी यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा. यहां हम आपको WhatsApp में आने वाले टॉप 4 फीचर्स के बारे में बता रहे हैं. Also Read - WhatsApp mute video, read later feature: WhatsApp में दो कमाल के फीचर, जानें कैसे करेंगे काम

WhatsApp Mute Video Feature (म्यूट वीडियो फीचर)

WhatsApp म्यूट वीडियो नाम के एक नए फीचर पर काम कर रहा है. इस फीचर से किसी वीडियो को वॉट्सऐप पर किसी दूसरे यूजर को भेजने से पहले म्यूट किया जा सकेगा. यह फीचर वीडियो स्टेटस लगाने के दौरान भी काम करेगा. अभी इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है. म्यूट वीडियो फीचर को जल्द सभी यूजर्स के लिए लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

WhatsApp Read Later Feature (वॉट्सऐप रीड लेटर फीचर)

वॉट्सऐप 'Read Later' फीचर 'Archived Chats' का नया वर्जन है. इस फीचर से यूजर्स सेलेक्टेड चैट्स को जब तक चाहें, तब तक के लिए म्यूट कर पाएंगे. यूजर जिस कॉन्टैक्ट के मैसेज नहीं पढ़ना चाहता या उससे चैट नहीं करना चाहता, उस कॉन्टैक्ट को Read Later ऑप्शन में ऐड करना होगा. इसके बाद उस कॉन्टैक्ट से किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, चाहे वह मैसेज या कॉल करे. Read Later ऑप्शन को यूजर्स अपनी मर्जी से कभी भी इनेबल या डिसेबल कर पाएंगे.

WhatsApp Multi Device Feature (वॉट्सऐप मल्टी डिवाइस फीचर)

वॉट्सऐप मल्टी डिवाइस फीचर पर लंबे समय से काम कर रहा है. इससे एक ही वॉट्सऐप अकाउंट को एक साथ 4 डिवाइस में इस्तेमाल कर पाएंगे. यह फीचर आने के बाद आपको डेस्‍कटॉप या अन्‍य किसी डिवाइस पर वॉट्सऐप चलाने के लिए मेन फोन में इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इसका मतलब आपका मेन फोन (जिसमें वॉट्सऐप यूज कर रहे हैं) स्विच ऑफ होने पर भी आप डेस्‍कटॉप या अन्‍य डिवाइस पर वॉट्सऐप चला पाएंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, मल्‍टी-डिवाइस फीचर अब फाइनल स्टेज पर है. जल्‍द इसे वॉट्सऐप के ऐंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा.

WhatsApp New Video Call Button Feature (वॉट्सऐप नया वीडियो कॉल बटन फीचर)

WhatsApp वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एक नया बटन जोड़ने वाला है. इस बटन से ग्रुप वीडियो कॉलिंग आसान होगी. हालांकि, वॉट्सऐप ने इस फीचर की लॉन्चिंग से जुड़ी डीटेल शेयर नहीं की है.