Whatsapp Upcoming Features: WhatsApp में जल्द ही आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो कि आपका चैटिंग एक्सपीरियंस बदलने के साथ ही इसे रोचक बनाएंगे. रिपोर्ट्स (Whatsapp New Features) के अनुसार कंपनी पिछले काफी समय से कुछ नए फीचर्स पर काम कर रही है और उम्मीद है ​कि जल्द ही इन फीचर्स को रोलआउट किया जाएगा. ये फीचर्स (Whatsapp Features) एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म के लिए आएंगे. इनमें सबसे खास फीचर है फोटो को स्टीकर में कंवर्ट करना है. जो कि काफी समय से चर्चा में है और रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इस फीचर (Whatsapp Updates) पर काम करना शुरू कर दिया है.Also Read - JioPhone Next: दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन दिवाली से पहले होगा लॉन्च, जानिए डिटेल

फोटो को स्टीकर में कर सकेंगे कंवर्ट

WABetaInfo ने पिछले दिनों खुलासा किया था कि WhatsApp एक नए फीचर पर काम कर रही है. जिसके माध्यम से यूजर्स अपने फोटो को आसानी से स्टीकर (Whatsapp Stickers) में कंवर्ट कर सकते हैं. फिलहाल यह फीचर डेवलपिंग फेज में है और शुरुआत में इसे बीटा टेस्टिंग के लिए रोलआउट किया जाएगा. हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक इस फीचर को लेकर कोई घोषणा नहीं की है. Also Read - Samsung W22 5G Foldable Phone: iPhone को टक्कर देगा Samsung का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन, जानिए क्या है इसमें खास

वॉयस रिकॉर्डिंग होगी पॉज

सामने आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार WhatsApp एक और फीचर (Whatsapp Voice Recording) पर काम कर रहा हे. इस यूजर्स को वॉयस रिकॉर्डिंग पॉज करने की सुविधा मिलेगी. यानि यूजर वॉयस मैसेज को रिकॉर्ड करने के बाद उसे बीच में रोक सकते हैं और फिर वहीं से उसे फिर चालू कर सकते हैं. जबकि अभी वॉयस रिकॉर्ड करने के बाद वह सीधे सेंड हो जाता है. यह फीचर एंड्राइड और आईओएस दोनों स्मार्टफोन के लिए आएगा. Also Read - Flipkart Diwali Sale 2021: स्मार्टफोन पर मिलेगा इंस्टैंट डिस्काउंट और कई आकर्षक ऑफर्स का लाभ

प्राइवेसी होगा पहले से मजबूत

WhatsApp प्राइवेसी फीचर को लेकर भी काम कर रही है और इस बार कंपनी कस्टम प्राइवेसी सेटिंग्स लेकर आएगी. जिसकी मदद से यूजर्स अपनी प्राइवेसी को बेहतर तरीक से मेंटेन कर सकेंगे. इसके साथ ही कंपनी Last Seen के लिए My Contacts Except का ऑप्शन भी मुहैया कराएगी.