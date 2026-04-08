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अब Whatsapp पर भी बना सकेंगे इंस्टाग्राम जैसा यूजरनेम, नंबर छुपाकर करें मैसेजिंग

WhatsApp नया यूजरनेम फ़ीचर ला रहा है जिससे यूजर्स बिना फोन नंबर शेयर किए बातचीत कर सकेंगे. अभी यह फीचर कुछ ही यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

Published date india.com Updated: April 8, 2026 9:25 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
whatsapp username feature
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WhatsApp अब यूजरनेम फीचर धीरे-धीरे यूजर्स तक पहुंचा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, यह यूजरनेम फीचर अभी बहुत कम लोगों को मिला है, लेकिन आने वाले हफ्तों में ज्यादा यूजर्स तक पहुंच जाएगा. यह अपडेट काफी समय से चर्चा में था और अब इसका इंतजार खत्म होता दिख रहा है. खास बात यह है कि यह फीचर चैटिंग के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि अब लोगों को नंबर शेयर करने की जरूरत कम हो सकती है.

क्या है यूजरनेम फीचर और कैसे करेगा काम

इस नए फीचर में यूजर्स अपने लिए एक यूनिक यूजरनेम बना सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे Instagram पर होता है. इसके जरिए आप बिना फोन नंबर दिए भी किसी से जुड़ सकते हैं. यानी अब चैट करने के लिए नंबर सेव करना जरूरी नहीं रहेगा. यूजरनेम के जरिए सर्च करके आसानी से किसी को ढूंढा जा सकता है. इससे प्राइवेसी भी बेहतर होगी और अनजान लोगों से कनेक्ट होना भी आसान बनेगा.

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कैसे चेक करें और यूजरनेम सेट करें

अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको यह फीचर मिला है या नहीं, तो व्हाट्सएप की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं. अगर यह फीचर आपके अकाउंट में आया होगा, तो वहां यूजरनेम बनाने का ऑप्शन दिखेगा. यूजरनेम बनाते समय कुछ नियम भी हैं. यह 3 से 35 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए और उसमें कम से कम एक लेटर होना जरूरी है. आप छोटे अक्षर, नंबर, डॉट और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन “[www.”](http://www.”) से शुरू या “.com” जैसे एंडिंग नहीं रख सकते.

इंस्टाग्राम जैसा यूजरनेम

अगर आप अपना Facebook या इंस्टाग्राम वाला यूजरनेम ही व्हाट्सएप पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी खास नियम हैं. अगर वह यूजरनेम पहले से किसी प्लेटफॉर्म पर लिया गया है, तो आपको साबित करना होगा कि वह अकाउंट आपका ही है. इसके लिए Meta के अकाउंट सेंटर में वेरिफाई करना पड़ सकता है. लेकिन ध्यान रखें, एक ही यूजरनेम रखने से आपकी दूसरी प्रोफाइल भी लोगों को दिख सकती है, जिससे प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है.

एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऑप्शन

इस फीचर के साथ एक और खास ऑप्शन मिल सकता है, जिसे यूजरनेम की कहते हैं. इसमें आपको एक 4 अंकों का कोड सेट करना होगा. जब कोई नया व्यक्ति पहली बार आपसे संपर्क करेगा, तो उसे आपका यूजरनेम और यह कोड दोनों पता होना चाहिए. इससे सिर्फ वही लोग आपसे चैट या कॉल कर पाएंगे, जिन्हें आप सच में कनेक्ट करना चाहते हैं. कुल मिलाकर, यह फीचर चैटिंग को ज्यादा सेफ और कंट्रोल में रखने में मदद करेगा.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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