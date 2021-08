इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp का इस्तेमाल हर उम्र के व्यक्ति के लिए आम हो गया है. आज हम हर छोटे-बड़े काम के लिए WhatsApp का उपयोग करते हैं. इसमें आपको मैसेजिंग से लेकर वीडियो कॉलिंग तक कई उपयोगी फीचर्स मिलते हैं. ऐसे में हैकर्स ने भी लोगों को अपना शिकार बनाने का तरीका बदल दिया है. अब हैकर्स की नजर आपके WhatsApp अकाउंट पर है और WhatsApp के जरिए वह यूजर्स को शिकार बना रहे हैं. हैकर्स WhatsApp पर यूजर्स को सिक्योरिटी से जुड़ा एक मैसेज भेज रहे हैं जिस पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट हैक हो जाएगा. अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है जो उस पर क्लिक न करें. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?Also Read - Google Maps Updates: रोड ट्रिप के दौरान अब Google Maps बताएगा कितना देना है टोल टैक्स

रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp के माध्यम से हैकर्स यूजर को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं. इसके लिए उन्होंने अब WhatsApp के ही सिक्योरिटी फीचर two-factor authentication का उपयोग करना शुरू कर दिया है. इस फीचर को WhatsApp ने अपने यूजर्स की सुविधा के लिए पेश किया था. जो कि फोन चेंज करने पर WhatsApp अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी होता है. लेकिन अब हैकर्स इसके नाम से एक स्कैम चला रहे हैं. जिसमें यूजर को two-factor authentication का एक मैसेज भेजा जा रहा है.

WhatsApp पर हैकर्स भेज रहे हैं ये मैसेज

हैकर्स ने WhatsApp पर अपनी नजर रखी हुई है और वह two-factor authentication फीचर के नाम पर एक मैसेज यूजर्स को भेज रहा है. हैकर्स यूजर्स को किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के नंबर से मैसेज भेज रहे हैं. इस मैसेज में 'Hey! I accidentally sent you my WhatsApp log-in code. Could you send it back to me please?' लिखा हुआ है. यूजर हैकर्स के इस मैसेज को देखकर सोचते हैं कि यह WhatsApp की ओर से आया है और इस पर अपना लॉगइन कोड शेयर कर देते हैं. जिसके बाद अकाउंट हैक हो जाता है. यदि आपके पास भी इस तरह कोई मैसेज आया है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें.