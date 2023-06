WhatsApp जल्द ला रहा नया फीचर, वॉइस नोट की तरह भेज पाएंगे 60 सेकेंड का वीडियो मैसेज

जिस फीचर का WhatsApp यूजर्स को लंबे समय से इंतजार था, आखिर अब वह लॉन्च होने वाला है. जी हां WhatsApp जल्द ही अपने प्लैटफॉर्म पर वीडियो मैसेज फीचर लाने वाला है. ये बिल्कुल वॉइस नोट की तरह होगा. यूजर्स 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड कर वॉट्सऐप मैसेज में भेज सकेंगे. यानी वीडियो भेजने के लिए अब यूजर्स को प्लैटफॉर्म से बाहर नहीं जाना होगा, बल्कि WhatsApp पर चैट करते हुए ही वह वीडियो रिकॉर्ड कर अपना मैसेज भेज सकेंगे.

फिलहाल ये फीचर बीटा टेस्टर्स के पास है. एंड्रॉयड और iOS प्लैटफॉर्म दोनों के लिए इस फीचर की बीटा टेस्टिंंग चल रही है. इसके बाद इसे फाइनल जारी किया जाएगा. आईफोन यूजर्स के लिये WhatsApp बीटा 23.12.0.71 और एंड्रॉयड के लिए 2.23.13.4 पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड करना होगा.

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, यूजर्स 60 सेकेंड का वीडियो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी को भी भेज सकते हैं.

Android and iOS WhatsApp Beta Users Can Now Send Video Messages