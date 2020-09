WhatsApp Web new features: WhatsApp अपने मोबाइल ऐप के लिए कई नए फीचर्स पर काम कर रहा है. इनमें से कुछ फीचर्स जल्‍द लॉन्‍च किए जाने की उम्‍मीद है. अब लेटेस्‍ट रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनी WhatsApp Web के लिए भी नए फीचर्स पर काम कर रही है. रिपोर्ट में दावा किया गया WhatsApp अपने वेब वर्जन में नया ऑडियो-वीडियो कॉल फीचर रोलआउट करने की तैयारी में है. यह फीचर आने के बाद आप अपने कम्‍प्‍यूटर और लैपटॉप पर चलने वाले WhatsApp Web से भी फोन की तरह ऑडियो या वीडियो कॉल कर पाएंगे. Also Read - WhatsApp new feature: WhatsApp का नया फीचर, फिंगरप्रिंट से अनलॉक होगा WhatsApp Web

Wabetainfo के अनुसार, वॉट्सऐप अपने मोबाइल ऐप के वेब वर्जन (WhatsApp Web 2.2037.6) में वॉइस और वीडियो कॉल बटन पर एक्‍सपेरिमेंट कर रहा है. यह फीचर अभी डेवलपिंग फेज में है, यानी वॉट्सऐप वेब और डेस्कटॉप अपडेट में आम यूजर्स के लिए अभी उपलब्ध नहीं है. टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे आम यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा.

नए अटैचमेंट आइकन

वॉट्सऐप वेब वर्जन में वॉइस और वीडियो कॉल बटन के अलावा कंपनी नए आइकन पर भी काम कर रही है. Wabetainfo ने मैसेंजर रूम्स, कॉन्टैक्ट्स, कैमरा और गैलरी के नए आइकन का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जो वॉट्सऐप वेब के लिए डेवलप किए जा रहे हैं. ये आइकन वॉट्सऐप वेब के नए अपडेट में यूजर्स के लिए उपलब्‍ध होंगे. बता दें कि हाल में वॉट्सऐप ने ऐंड्रॉयड वर्जन (2.20.198.9 अपडेट) में अटैचमेंट मेन्‍यू के लिए नए आइकन दिए हैं.

नई लोडिंग स्क्रीन पर भी काम कर रहा वॉट्सऐप

वॉट्सऐप अपने वेब वर्जन के लिए एक नई लोडिंग स्क्रीन पर भी काम कर रहा है. Wabetainfo की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नया फीचर एक ही वॉट्सऐप अकाउंट को कई डिवाइस पर चलाने के लिए हो सकता है. इस फीचर पर लंबे समय से काम चल रहा है.