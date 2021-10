Whatsapp Will Close Tonight: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp (whatsapp down today) आज हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. WhatsApp का इस्तेमाल केवल निजी चैट व वीडियो कॉलिंग के लिए ही नहीं होता बल्कि प्रोफेशनल कामों के लिए भी काफी काफी उपयोग किया जाता है. ऐसे में यदि आपसे कहा जाए कि WhatsApp अब रात को कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा तो आप आपको यह जानकर वाकई झटका लगेगा (is it true that whatsapp will be closed in 2021). बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर WhatsApp को लेकर ऐसा ही एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं क्या है इस मैसेज में और इसकी पूरी सच्चाई.Also Read - Whatsapp पर Tata Groups के नाम पर चल रहा है फ्रॉड, अगर आपके पास भी आया है कोई मैसेज तो हो जाएं सावधान!

क्या है WhatsApp से जुड़े इस मैसेज में

सोशल मीडिया पर आजकल WhatsApp से जुड़ा एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है. इस मैसेज में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने रात 11:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक WhatsApp को बंद करने का निर्देश दिया है. साथ ही मैसेज में यह लिखा हुआ है कि इस मैसेज को आगे फॉवर्ड जरूर करें नहीं तो आपका WhatsApp अकाउंट 48 घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा. 48 घंटे बाद इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको 499 रुपये का भुगतान करना होगा.

पूरी तरह से फेक है ये मैसेज

अगर आपके पास भी WhatsApp से जुड़ा ऐसा कोई मैसेज आया है तो उसे फॉवर्ड करने से पहले उसकी सच्चाई जान लें. प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो (PIB Fact Check) ने एक ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है यह मैसेज पूरी तरह से फेक है और इस पर भरोसा न करें. इस मैसेज से घबराने की जरूरत नहीं है. बता दें कि PIB की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार ने इस तरह का कोई निर्देश नहीं है और WhatsApp यूजर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये केवल एक फेक मैसेज है.