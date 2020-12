WhatsApp will not work on which phones: WhatsApp यूजर्स के लिए एक जरूरी खबर आई है. साल 2021 से कुछ आईफोन और ऐंड्रायड स्मार्टफोन्स पर वॉट्सऐप नहीं चलेगा. दरअसल, पॉप्युलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp लगभग हर साल के आखिर में पुराने iOS और ऐंड्रॉयड वर्जन पर अपने ऐप का सपोर्ट करना बंद करता है. इसी कड़ी में इस साल के अंत में भी वॉट्सऐप कुछ पुराने iOS और ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले स्मार्टफोन्स में काम नहीं करेगा (WhatsApp will not work on these phones). Also Read - Year Ender 2020: Corona से Ram Mandir के शिलान्यास तक, इन Top 20 बड़ी घटनाओं के लिए आपके जेहन में रहेगा साल 2020 | Google Search

वॉट्सऐप के सपोर्ट पेज पर कहा गया है कि 2021 से वॉट्सऐप चलाने के लिए iPhone में कम से कम iOS 9 या इससे नया वर्जन और ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में कम से कम ऐंड्रॉयड 4.0.3 या इससे नया वर्जन होना चाहिए. इससे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन में वॉट्सऐप नहीं चलेगा. सपोर्ट पेज पर यूजर्स से कहा गया है कि वे अपने फोन को पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के बदले एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम में अपग्रेड कर लें, तभी वे वॉट्सऐप के सभी फीचर्स यूज कर पाएंगे. Also Read - Year End 2020 Makeup Tips: साल 2020 में अपनाएं गए ये आसान मेकअप टिप्स, आप भी कर सकती है ट्राई

नए साल से इन फोन्स में नहीं चलेगा वॉट्सऐप

वॉट्सऐप की इस नई घोषणा के बाद नए साल से iPhone4 तक के मॉडल में वॉट्सऐप का सपोर्ट नहीं मिलेगा. वहीं, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, और iPhone 6S में वॉट्सऐप यूज करने के लिए इन्हें कम से कम iOS 9 में अपग्रेड कराना होगा. Also Read - Year End 2020 Bridal Looks : साल 2020 में इन एक्ट्रेसेस के ब्राइडल लुक्स रहे ट्रेंड में, आप भी कर सकती है फॉलो

ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की बात करें, तो HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr, और Samsung Galaxy S2 में नए साल से वॉट्सऐप नहीं चलेगा. हालांकि, जिन स्मार्टफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट के साथ पैच मिला है, उनमें वॉट्सऐप काम करेगा.

ऐसे चेक करें अपने iPhone या ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम

आपका फोन किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, इसे आसानी से चेक कर सकते हैं. आईफोन यूजर्स को Settings में जाकर General और फिर Information में जाना होगा. यहां आपको अपने iPhone के सॉफ्टवेयर वर्जन के बारे में जानकारी मिल जाएगी. ऐंड्रॉयड यूजर्स Settings में जाकर About Phone ऑप्शन में अपने फोन का ऐंड्रॉयड वर्जन चेक कर सकते हैं.