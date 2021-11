इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp आज यूजर्स के लिए सबसे खास और जरूरी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन गया है. इसका इस्तेमाल आज युवा और बच्चे ही नहीं, बल्कि बुजुर्ग भी कर रहे हैं क्योंकि एक-दूसरे (Whatsapp Stop Working) हर वक्त कनेक्ट रहने का यह सबसे आसान जरिया है. इस WhatsApp इस्तेमाल कर रहे यूजर्स के लिए बुरी खबर है कि आज यानि 1 नवंबर से कुछ स्मार्टफोन में WhatsApp सपोर्ट करना बंद कर देगा. कंपनी ने पिछले दिनों ही (Whatsapp 1 November 2021 Rules) यह जानकारी शेयर (Whatsapp India) की थी कि 1 नवंबर से कुछ स्मार्टफोन में यूजर्स WhatsApp का उपयोग नहीं कर पाएंगे. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और किन स्मार्टफोन को नहीं मिलेगा WhatsApp सपोर्ट?Also Read - Whatsapp यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब पेमेंट करने पर मिलेगा 255 रुपये का कैशबैक

इन स्मार्टफोन में आज से नहीं चलेगा WhatsApp

कंपनी ने पिछले दिनों ही स्पष्ट किया था कि 1 नवंबर से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर WhatsApp काम करना बंद कर देगा. इसमें पुराने एंड्राइड ओएस और आईओएस आधारित फोन शामिल हैं. कंपनी ने घोषणा की है कि एंड्राइड 4.1 से नीचे वाले ओएस वर्जन पर आधारित स्मार्टफोन में अब WhatsApp सपोर्ट नहीं मिलेगा. अब यूजर्स केवल एंड्राइड 4.1 और उससे ऊपर वर्जन पर ही WhatsApp का उपयोग कर सकेंगे. वहीं iOS 9 व उससे नीचे वाले वर्जन पर WhatsApp सपोर्ट नहीं करेगा. अब यूजर्स केवल उन्हीं आईफोन में WhatsApp चला सकेंगे जो कि iOS 10 और उससे ऊपर वर्जन पर काम करते हैं. Also Read - JioPhone Next Launch in India: 1,999 रुपये की ईएमआई के साथ उपलब्ध होगा JioPhone Next, जानिए कब और कैसे खरीदें

यहां देखें स्मार्टफोन की लिस्ट

साधारण शब्दों में कहें तो यूजर्स अब 2013 से पहले वाले स्मार्टफोन पर WhatsApp का उपयोग नहीं कर पाएंगे. इस लिस्ट में 40 से अधिक स्मार्टफोन शामिल हैं. Also Read - Honor ने लॉन्च किए दो 5G स्मार्टफोन Honor X30 Max और Honor X30i, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स