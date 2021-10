WhatsApp Alert: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp का इस्तेमाल (Whatsapp Will Stop Working on These Smartphone) भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों लोग करते हैं और WhatsApp से जुड़ी कोई खबर आने पर यूजर्स की हलचल मच जाती है. ऐसे में WhatsApp से जुड़ी एक बड़ी खबर ने यूजर्स को तगड़ा झटका दिया है. बता दें कि 1 नवंबर से कंपनी (Whatsapp India) कुछ स्मार्टफोन में WhatsApp बंद करने जा रही है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि 1 नवंबर से कंपनी के नियमों का पालन नहीं किया तो आपके स्मार्टफोन में WhatsApp काम करना बंद कर देगा. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?Also Read - 5G Smartphone in India: बेहद कम कीमत में मिल रहा है Xiaomi का ये 5G स्मार्टफोन, जानिए डिटेल

जानें इन स्मार्टफोन में क्यों नहीं चलेगा WhatsApp

सामने आई रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp 1 नवंबर से कुछ स्मार्टफोन को सपोर्ट करना बंद कर देगी. कंपनी का कहना है कि यदि आपका स्मार्टफोन पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है तो उसे जल्द से जल्द अपडेट कर दें. नहीं तो 1 नवंबर के बाद उस स्मार्टफोन में WhatsApp का उपयोग नहीं कर पाएंगे. 1 नवंबर के बाद कंपनी एंड्राइड वर्जन 4.0.4 या उससे कम वर्जन पर चलने वाले एंड्राइड फोन को सपोर्ट नहीं करेगी. वहीं यदि आप iOS 9 या KaiOS 2.5.0.आधारित स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बता दें इनमें भी WhatsApp सपोर्ट बंद हो जाएगा. यानि अब आपको WhatsApp का इस्तेमाल करने के लिए पुराने से नए फोन में अपग्रेड करना होगा.

इन स्मार्टफोन में बंद होगा WhatsApp, यहां देखें लिस्ट

रिपोर्ट के अनुसार कंपनी 40 से अधिक स्मार्टफोन को सपोर्ट करना बंद कर देगी. इसमें एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म वाले स्मार्टफोन शामिल हैं. इस लिस्ट में Apple iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus के साथ ही Samsung के Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core और Galaxy Ace 2 जैसे स्मार्टफोन भी शामिल हैं. वहीं LG के Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6 Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD, 4X HD और Optimus F3Q स्मार्टफोन में भी 1 नवंबर से WhatsApp सपोर्ट नहीं करेगा. इसके अलावा ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo और Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, Ascend D2 आदि स्मार्टफोन भी इस लिस्ट में शामिल हैं.