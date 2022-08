WhatsApp एक मैसेजिंग एप्लिकेशन है जहां आप या तो किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से चैट कर सकते हैं या ग्रुप बनाकर बहुत सारे लोगों से एक साथ चैट करते हैं. यदि आपको किसी और के साथ ग्रुप में जोड़ा जा रहा है, तो संभव है कि ग्रुप में ऐसे प्रतिभागी होंगे जिन्हें आप नहीं जानते होंगे. हालांकि, आप अभी भी उसका मोबाइल नंबर और इसके विपरीत देख पाएंगे. लेकिन, अब WhatsApp एक विकल्प पर काम कर रहा है, जिसके इस्तेमाल से आप किसी समुदाय के कुछ उप-समूहों में अपना फोन नंबर छिपा सकेंगे. बता दें कि अपडेट के लिए ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप, फोन नंबर शेयरिंग विकल्प नाम के एक फीचर पर काम कर रहा है. Also Read - WhatsApp यूजर्स के लिए आई खुशखबरी, अब सिर्फ एक क्लिक में बुक करें Uber कैब, स्टेप्स यहां देखें

उसी के बारे में जानकारी देते हुए WABetaInfo ने ट्वीट किया कि एंड्रॉइड के लिए WhatsApp बीटा 2.22.1.7.23: नया क्या है? WhatsApp एक समुदाय के कुछ उप-समूहों के लिए फोन नंबर छिपाने पर काम कर रहा है, ऐप के भविष्य के अपडेट के लिए फोन नंबर साझा करने के विकल्प के लिए धन्यवाद! WABetaInfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एंड्रॉइड 2.22.17.23 अपडेट के लिए नए WhatsApp बीटा के बाद, फोन नंबर शेयरिंग का विकल्प ग्रुप डेटा के सेक्शन में ही मिल जाएगा.

WhatsApp is working on hiding phone numbers to certain sub-groups of a community thanks to a phone number sharing option, for a future update of the app! https://t.co/Yep7v5Asgb

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.17.23: what's new?



साथ ही फोन नंबर शेयरिंग का विकल्प डिफॉल्ट रूप से डिसेबल होता है. इसका मतलब है कि जैसे ही आप किसी समुदाय में शामिल होंगे, आपका फोन नंबर तुरंत छिपा दिया जाएगा. हालांकि, यदि आप किसी समुदाय के एक निश्चित उप-समूह के साथ अपना नंबर साझा करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं.

यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि, यह गोपनीयता विकल्प केवल समुदायों तक ही सीमित है और वे अभी भी डेवेलपमेंट के अधीन हैं और इसलिए, इसकी रिलीज की तारीख अभी तक ज्ञात नहीं है.

WABetaInfo ने एक अन्य ट्वीट के माध्यम से यह भी बताया कि आधिकारिक स्थिति अपडेट आज, 6 अगस्त को जारी किया जाएगा. इसने आगे बताया कि वॉयस मैसेजिंग अब आसान हो जाएगी. यूजर्स स्टोरी को तेजी से सुनने में सक्षम होंगे, दूसरों के साथ चैट करते समय सुनते रहेंगे और तैयार होने पर वॉयस मैसेजिंग को रिकॉर्ड, पॉज, जारी रख सकते हैं.

Official status update is rolling out today:

Voice messaging got easier ✨

Speed up to hear the story faster.

Keep listening while chatting with others.

Record… Pause… Continue when you're ready.

Express and connect more. @WhatsApp pic.twitter.com/bmof8olbM0

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 5, 2022