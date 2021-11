Whatsapp Upcoming Features: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp यूजर्स के बीच एक लोकप्रिय ऐप बन गया है और इसकी मुख्य वजह है कि कंपनी आए दिन नए फीचर्स व अपडेट पेश करती रहती है. WhatsApp यूजर्स को (Whastapp Delete For Everyone Feature) आए दिन नए-नए फीचर्स मिलते हैं जो मजेदार होने के साथ ही उपयोगी भी होते हैं. वहीं WhatsApp एक बार फिर से अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार फीचर लेकर आने वाली है जिसे जानकर (Whatsapp Features) आपको बेहद ही खुशी होगी. (Whatsapp New Features) रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp अपने ‘डिलीट मैसेज फॉर एवरीवन’ फीचर (Delete For Everyone) की समयसीमा को बढ़ाने वाली है. जल्द ही आपको नई समयसीमा उपयोग करने का मौका मिलेगा. फिलहाल यह ऐप यूजर्स को भेजे गए मैसेज को हटाने के लिए 1 घंटे, 8 मिनट और 16 सेकंड की समय सीमा की अनुमति देता है.Also Read - 8GB रैम वाले इस 5G स्मार्टफोन को इतनी कम कीमत में खरीदने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, यहां जानें डिटेल

‘डिलीट मैसेज फॉर एवरीवन’ में होगा बड़ा बदलाव

WhatsApp को ट्रेक करने वाला वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जल्द ही कंपनी 'डिलीट मैसेज फॉर एवरीवन' फीचर में बदलाव करने वाली है. जिसके बाद इसमें मिलने वाली समयसीमा को बढ़ा दिया जाएगा. यह बदलाव शुरुआत में केवल एंड्राइड फोन यूजर्स के लिए ही रोलआउट किया जाएगा. वहीं जल्द ही इसे आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में 'डिलीट मैसेज फॉर एवरीवन' की समयसीमा बढ़कर 7 दिन हो जाएगी. यानि यूजर्स पुराने भेजे गए मैसेज को 7 दिन तक संभालकर रख सकते हैं. जबकि अभी यह समयसीमा 1 घंटे, 8 मिनट और 16 सेकेंड की है.

हालांकि, अभी तक WhatsApp की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन सामने आई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कंपनी ने इस नई सर्विस पर काम करना शुरू कर दिया है. उम्मीद है कि आने वाले समय में कंपनी इससे जुड़ी कोई घोषणा कर सकती है.