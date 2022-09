वजह जो भी हो, लेकिन मोबाइल फोन का गुम होना हम सभी के लिये परेशानी का सबब ही बनता है. मोबाइल वाकई महंगे आते हैं और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसमें हमारा डाटा होता है. ऐसे में वक्त में हमें लगता है कि अपना फोन कैसे ट्रैक करें. अच्छी खबर ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं. मोबाइल या टैबलेट गुम होने पर उसे ट्रैक किया जा सकता है और वापस पाया जा सकता है. यहां हम आपको वही तरीका बता रहे हैं.

एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर से अपना फोन ट्रैक करें

फोन को ट्रैक करने का ये सबसे आसान तरीका है. एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर (ADM), गूगल सर्विस है जो आपके फोन पर हमेशा नजर रखती है. पहले जान लीजिये कि यह कैसे काम करती है. चलिये आपको सबसे पहले ये बता दें कि Android वास्तव में गूगल (Google) का ही प्रोडक्ट है. जब आप एंड्रॉयड आधारित फोन खरीदते हैं, आपको अपने गूगल एकाउंट में लॉगइन करने की आवश्यकता पड़ती है. आप जब तक अपना फोन यूज करते हैं, आपका गूगल एकाउंट लॉग्डइन रहता है. गूगल के साथ इस कनेक्शन की वजह से आपके फोन को ट्रैक करना आसान हो जाता है. आपके गूगल एकाउंट में आपके फोन का लोकेशन ट्रांसमीट होता रहता है.

लेकिन गूगल से फोन ट्रैक करने के लिए कुछ बातें जरूरी है, जैसे कि

1. गुम हुआ फोन स्विच ऑन हो.

2. इंटरनेट से कनेक्टेड हो.

3. एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर (Android Device Manager) के पास आपके फोन के लोकेशन का एक्सेस हो.

आप गूगल एकाउंट सेटिंग्स के जरिये, अपने फोन का ADM सेटिंग में जा सकते हैं. वहां से आप अपने फोन का डाटा डिलीट भी कर सकते हैं. ADM आपके फोन के लोकेशन की जानकारी दे सकता है. इसलिये आप अपने फोन को सुरक्षित रखने के लिये उसके सेक्योरिटी सेटिंग में जाएं और एडीएम को टर्नऑन कर दें.

इसके अलावा भी कई तरीके हैं, जिसके जरिये आप अपने फोन को ढूंढ़ सकते हैं. जी हां, जितना आप जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा चालाक इंजीनियर्स, गूगल के पास हैं. गूगल सर्च के इन फीचर्स के बारे में कम ही लोगों को पता है. गुम हुए अपने फोन को दोबारा सर्च करने के कुछ और तरीके यहां जानें.

1. गूगल एकाउंट में साइन इन करें. लेकिन एकाउंट वही हो, जो गुम हुए फोन में आप इस्तेमाल करते थे.

2. अब Google Search में जाएं.

3. यहां सर्च बॉक्स में टाइप करें where is my phone

4. Google आपके फोन का करेंट लोकेशन दिखाएगा.

आपको यहां कॉल करने का ऑप्शन भी दिखेगा. अगर घर में भी आपका फोन नहीं मिल रहा है तो भी यह उपाय कर सकते हैं. फोन अगर गुम हो गया है तो यह तरीका आपको आपके फोन तक पहुंचा सकता है.

IMEI नंबर की मदद से ट्रैक होगा फोन

हर फोन का 15 डिजिट का स्पेशल नंबर होता है, जिसे IMEI (इंटरनेशनल मोबाइल एक्यूपमेंट आईडेंटिटी) नंबर के नाम से जानते हैं. इस नंरब के जरिये पुलिस आपके फोन के लोकेशन का पता लगा लेती है. यहां तक कि फोन का SIM बदल दिया जाए, तो भी पुलिस उसके IMEI नंबर की मदद से उसका पता लगा लेती है.