साइबर फ्रॉड को लेकर सरकार का बड़ा फैसला! Wingo ऐप समेत इन पर चलाया चाबुक, फोन से भेज रहे थे फर्जी SMS

Cyber Fraud App Blocked: भारत सरकार ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के तहत Wingo ऐप सहित कई Telegram चैनलों को ब्लॉक किया गया है.

Cyber Fraud App Blocked: भारत सरकार ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के तहत Wingo नाम की मोबाइल ऐप और उससे जुड़े कई Telegram चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है. यह कदम गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर ने उठाया है. जांच में सामने आया कि यह ऐप लोगों को आसान कमाई का लालच देकर ठगी कर रहा था. सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर उनके फोन में यह ऐप है, तो उसे तुरंत हटा दें. यह ऐप वित्तीय नुकसान के साथ डेटा सुरक्षा के लिए भी खतरा माना गया है.

कैसे काम करता था फ्रॉड सिस्टम?

रिपोर्ट के अनुसार Wingo ऐप यूजर्स को छोटे-छोटे टास्क देकर जल्दी पैसा कमाने का लालच देता था. शुरुआत में लोगों को कुछ रिटर्न दिखाया जाता था, ताकि भरोसा बन सके. इसके बाद निवेश के नाम पर ज्यादा पैसे जमा कराए जाते थे. पेमेंट के लिए पर्सनल वॉलेट का इस्तेमाल कराया जाता था. जब बड़ी रकम जमा हो जाती थी या शिकायतें बढ़ती थीं, तो ऐप अचानक बंद हो जाता था. इसके बाद यूजर्स के अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए जाते थे. इस तरह यह पूरी योजना एक ठगी मॉडल की तरह चलाई जा रही थी.

डेटा चोरी और फर्जी मैसेज के आरोप

इस ऐप पर सिर्फ ठगी ही नहीं, बल्कि जासूसी जैसे आरोप भी लगे हैं. ऐप इंस्टॉल करने के बाद यह फोन से कॉन्टैक्ट, गैलरी और लोकेशन जैसी जरूरत से ज्यादा परमिशन ले लेता था. इससे यूजर्स का निजी डेटा खतरे में पड़ जाता था. जांच में यह भी पता चला कि ऐप कुछ मामलों में यूजर की जानकारी के बिना उनके फोन से फ्रॉड वाले SMS भी भेज रहा था. सरकार ने इसके सर्वर को जियो-ब्लॉक कर दिया है. साथ ही लाखों फॉलोअर्स वाले कई Telegram चैनल और 50 से ज्यादा YouTube वीडियो भी हटवाए गए हैं.

ठगी से बचने के लिए क्या करें?

सरकार ने लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जरूरी सलाह दी है. केवल भरोसेमंद ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें. जो ऐप ज्यादा मुनाफे का वादा करे, उससे सावधान रहें. बेवजह परमिशन मांगने वाले ऐप फोन में न रखें. किसी अनजान UPI आईडी पर पैसे न भेजें और OTP कभी शेयर न करें. अगर ठगी हो जाए तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या सरकारी साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें. नई एडवाइजरी पर ध्यान रखें और संदिग्ध ऐप्स से दूरी बनाए रखें.

