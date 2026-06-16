गेमिंग से लेकर म्यूजिक तक के लिए परफेक्ट हैं ये ईयरबड्स, 50 घंटे के बैटरी बैकअप के साथ मिलते हैं शानदार फीचर्स

Wisely Buds Pro: कम बजट में प्रीमियम लुक वाले ईयरबड्स की तलाश कर रहे हैं. इस स्टोरी में आपको एक ऐसे ही ईरबड्स के बारे में बता रहे हैं, जिसमें 50 घंटे बैटरी, दमदार साउंड और फास्ट कनेक्टिविटी मिलती है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: June 16, 2026, 10:44 PM IST
Wisely Buds Pro
Wisely Buds Pro

Wisely Buds Pro Review: जो लोग कम बजट में प्रीमियम लुक वाले ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं, उनके लिए Wisely Buds Pro एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसका ब्लैक कलर और चार्जिंग केस काफी स्टाइलिश दिखता है. ईयरबड्स वजन में हल्के हैं, इसलिए लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी कानों में ज्यादा परेशानी नहीं होती. आइए जानते हैं इस बजट ईयरबड्स के बारे में विस्तार से…

साउंड क्वालिटी और कॉलिंग

ईयरबड्स में 10mm ड्राइवर दिए गए हैं, जो म्यूजिक सुनते समय अच्छा बास और साफ आवाज देते हैं. गाने, रील्स और वीडियो देखने के दौरान साउंड चुभता नहीं है. कॉलिंग के लिए इसमें AI आधारित माइक्रोफोन दिए गए हैं, जिससे सामने वाले तक आवाज साफ पहुंचती है. रोजाना कॉल और ऑनलाइन मीटिंग करने वाले यूजर्स के लिए यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.

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बैटरी और कनेक्टिविटी

कंपनी का दावा है कि यह ईयरबड्स चार्जिंग केस के साथ कुल 50 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकता है. सामान्य इस्तेमाल में बैटरी काफी अच्छी नजर आती है. इसमें Bluetooth 5.4 का सपोर्ट मिलता है, जिससे कनेक्शन जल्दी बनता है और बार-बार डिस्कनेक्ट होने की समस्या कम होती है. USB Type-C फास्ट चार्जिंग भी दी गई है, जिससे कम समय में ईयरबड्स चार्ज हो जाते हैं.

गेमिंग और रोजाना इस्तेमाल में कैसा है?

Wisely Buds Pro में 47ms लो लेटेंसी मोड दिया गया है. इसकी वजह से गेम खेलते समय ऑडियो और स्क्रीन के बीच देरी कम महसूस होती है. IPX4 रेटिंग मिलने से हल्की बारिश और पसीने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. जिम, वॉकिंग, ट्रैवल और ऑफिस जैसे रोजाना कामों के लिए यह ईयरबड्स अच्छी परफॉर्मेंस देता है. टच कंट्रोल भी आसान और रिस्पॉन्सिव हैं.

Wisely Buds Pro की कीमत

Wisely Buds Pro की एमआरपी 1,999 रुपये है, लेकिन फिलहाल यह Amazon पर डिस्काउंट के बाद 849 रुपये में उपलब्ध है. इस कीमत में इसे Fire-Boltt Aero Fit, pTron Bassbuds Indie, Mivi DuoPods Vibe और Truke Mega 7 जैसे ईयरबड्स से सीधा मुकाबला है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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