Work from home side effects: कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के समय में वायरस के प्रसार को रोकने के मद्देनजर वर्क फ्रॉम होम (Work from home) के नए नियम के शुरू होने के साथ लोग अब ज्यादा से ज्यादा वक्त ऐप्स पर बिता रहे हैं. दुनिया भर में औसतन 4.2 घंटे का समय लोगों का ऐप्स पर ही चला जाता है, जो पिछले दो सालों के मुकाबले 30 फीसदी अधिक है. भारत में ऐसा होते सबसे अधिक देखा गया, जहां ग्राहकों ने साल 2019 की पहली तिमाही के मुकाबले साल 2021 की पहली तिमाही में 80 फीसदी अधिक वक्त ऐपों में बिताया.

इस साल जनवरी से मार्च तक की अवधि में अमेरिका, तुर्की, मेक्सिको और भारत में लोगों ने चार-चार घंटे का वक्त ऐपों के इस्तेमाल में बिताया. ब्राजील, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में यह समयसीमा पांच घंटे से भी अधिक है.

ऐप एनालिटिक्स फर्म ऐप एनी ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा, "यदि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं, जब अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी हुई है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि लोगों का अधिक ध्यान किस ओर होगा. साल 2021 की पहली तिमाही के लिए हमारे नए आंकड़े में इसका खुलासा हुआ है कि लोग अब पहले से कहीं ज्यादा वक्त ऐपों में बिता रहे हैं और कुछ देशों में तो यह समयावधि पांच घंटे से भी अधिक है."

जनवरी और मार्च तक की समयावधि में लोगों ने एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से जिन ऐपों को सबसे अधिक बार डाउनलोड किया, जिन पर अपना अधिक समय बिताया, उनमें टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक प्रमुख हैं.

रिपोर्ट में आगे कहा गया, “पश्चिमी बाजारों में सिग्नल और टेलीग्राम का अधिक बोलबाला देखने को मिला है. इस्तेमाल के मामले में ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में सिग्नल पहले और अमेरिका में चौथे नंबर पर हैं.”

इस बीच, टेलीग्राम ब्रिटेन में नौवें, फ्रांस में पांचवे और अमेरिका में सातवें पायदान पर है.

भारत के संदर्भ में बात करें, तो टिकटॉक के वैकल्पिक ऐप के रूप में उभरे एमएक्स टकाटक भी जनवरी से मार्च तक की तिमाही में अधिक तेजी से उभरते ऐप के रूप में सामने आया है.

डाउनलोड चार्ट में टिकटॉक अव्वल आया है, जबकि इसके बाद क्रमश: फेसबुक और इंस्टाग्राम का नंबर है.

(IANS)