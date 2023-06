यह है दुनिया का पहला AI रेडियो जॉकी, आवाज सुनकर ऑडिएंस का सिर चकराया

AI कंटेंट राइटिंग से लेकर मुश्किल सवालों के जवाब देने और फोटो को वीडियो में कंवर्ट करने से लेकर कोडिंंग तक का कर रहा है. लेकिन आपने सुना कि अब AI रेडियो जॉकी का भी काम करने लगा है. जी हां, आपको ये खबर जरूर हैरान कर देगी कि अब AI एक रेडियो जॉकी के रूप में काम करने लगा है. अमेरिका के पोर्टलैंड में एक Live 95.5 रेडियो स्टेशन में दुनिया का पहला एआई रेडियो जॉकी काम कर रहा है.

Live 95.5 रेडियो स्टेशन दुनिया का पहला स्टेशन हो गया है, जहां AI को ‘AI DJ’ यानी डिस्क जॉकी का काम सौंपा गया है. स्टूडियो ने 13 जून को AI बेस्ड जॉकी का खुलासा किया, जिसका नाम AI Ashley है.