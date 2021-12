World First SMS: तकनीकी क्षेत्र में आज इतनी तरक्की हो गई है कि अब आप (SMS) हर पल कॉल और वीडियो के माध्यम से अपनों से कनेक्ट रहते हैं. लेकिन (First sms Vodafone) जब स्मार्टफोन नहीं आया था तब तक लोग फीचर फोन पर कॉल और मैसेजिंग के जरिए (First sms Auction) ही कनेक्ट हुआ ​करते थे. लेकिन अब मैसेज की बात करें (First text message) तो शायद आप में से ​बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने काफी समय से टेक्स्ट मैसेज नहीं किया होगा. (Auction) क्योंकि अब इसकी जरूरत ही नहीं है. ऐसे में (Auction NFT) आजकल दुनिया पहला टेक्स्ट मैसेज काफी चर्चा में है. हर तरफ इस SMS के बारे में बात हो रही है (Merry Christmas) जिसे आज से 30 साल पहले (World’s First-ever SMS) भेजा गया था. दुनिया के पहले SMS के चर्चा में आने की वजह इसकी नीलामी है. (world’s first SMS under hammer) आइए जानत हैं इस टेक्स्ट मैसेज के बारे में सबकुछ.Also Read - 12GB रैम के साथ लॉन्च हुए iQoo Neo 5S, iQoo Neo 5 SE स्मार्टफोन, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Did you know the world’s #1stSMS was a simple “Merry Christmas”?

Sent 30 years ago via the #Vodafone network, it’s been transformed into a #NFT by @vodafone_de, so it can be auctioned to raise funds for our partners at #UNHCR, helping to build a better future for @refugees. pic.twitter.com/NDis7WEHxC

— Vodafone Foundation (@VodafoneFdn) December 14, 2021