World First SMS: हाल ही में दुनिया का पहला SMS काफी चर्चा में रहा क्योंकि आज से 30 पहले किया गया यह मैसेज अब नीलाम होने जा रहा है. (Merry Christmas) इस को क्रिसमस के मौके पर भेजा गया था और ऐसे में क्रिसमस (World First SMS Auction) से पहले ही इस मैसेज को आखिरकार नीलाम (Christmas 2021) कर दिया गया है. यह SMS वोडाफोन के एक (Vodafone) कर्मचारी द्वारा दूसरे कर्मचारी को भेजा गया था. (First SMS) वहीं अब पेरिस में इस SMS की नीलामी कर ​दी गई है और इसकी कीमत जानकर (Tech News Hindi) आप वाकई हैरान हो जाएंगे. क्योंकि यह SMS लाखों में नहीं, (Tech News) बल्कि करोड़ों की कीमत में बिका है. आइए जानते हैं कितनी कीमत में बिका दुनिया का पहला SMS?

करोड़ों में बिका दुनिया का पहला SMS

सामने आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का पहला SMS नीलाम हो गया है और पेरिस के एक नीलामी हाउस में इसकी बोली लगाई गई. फिलहाल यह SMS इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसका सीधा नाता क्रिसमस से है और इसे क्रिसमस के मौके पर ही नीलाम किया गया है. दुनिया का पहला एसएमएस 132,680 डॉलर यानि करीब 1.13 करोड़ रुपये में बिक गया है. इस SMS को नॉन फंजिबल टोकन (Non-Fungible Token) यानी एनएफटी (NFT) की तरह बेचा गया है.

क्या लिखा था दुनिया के पहले SMS में?

दुनिया का पहला SMS काफी चर्चा में है. पहले यह अपनी नीलामी को लेकर खबरों में बना हुआ था, वहीं अब नीलाम होने के बाद अपनी कीमत को लेकर सुर्खियों में है. बता दें कि इसके चर्चा में रहने की मुख्य वजह यह भी है कि इस SMS को आज से 30 ​साल पहले क्रिसमस के मौके पर ही भेजा गया है. इस टेक्स्ट मैसेज में 'Merry Christmas' लिखा हुआ था. यह मैसेज Vodafone नेटवर्क से भेजा गया था, जिसे कंपनी के एक कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी को भेजा था. वहीं अब यह मैसेज बिक गया है और Vodafone का कहना है कि नीलामी की इस रकम का उपयोग जबरन विस्थापित लोगों की मदद के लिए किया जाएगा.