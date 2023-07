मस्क ने ब्लू बर्ड लोगो को खत्म कर ट्विटर को दिया 'X' नाम, आज होगा लाइव

ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने घोषणा की है कि ‘एक्स डॉट कॉम’ अब सीधे ‘ट्विटर डॉट कॉम’ पर आ जाएगा और ‘इन्टरिम एक्स लोगो’ आज बाद में लाइव हो जाएगा. उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि पता नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे एक्स अक्षर पसंद है.

रविवार को, उन्होंने एक सर्वे भी शुरू किया जिसमें यूजर्स से पूछा गया कि क्या उन्हें डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म का कलर बदलकर ब्लैक कर देना चाहिए. फिलहाल, पोल में ब्लैक कलर 74.8 फीसदी वोटों के साथ सबसे आगे है, जबकि वाइट कलर को सिर्फ 25.2 फीसदी वोट मिले हैं. जब टेक्नोलॉजी इनफ्लुएंसर मार्केस ब्राउनली ने ट्वीट किया कि मैं अभी भी इसे ट्विटर ही कहूंगा, तो मस्क ने जवाब दिया, “लंबे समय तक नहीं.”