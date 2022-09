उम्मीद है कि Xiaomi आने वाले हफ्तों में अपनी Xiaomi 12T 5G सीरीज़ को वैश्विक स्तर पर लॉन्च करेगी, जिसमें Xiaomi 12T 5G और Xiaomi 12T Pro 5G होंगे. लॉन्च इवेंट से पहले, WinFuture के Roland Quandt ने Xiaomi 12T और Xiaomi 12T Pro की फोटो को एक नए कलर वैरिएंट यानी लूनर सिल्वर में शेयर किया है. लूनर सिल्वर रंग Xiaomi 12T सीरीज को उसके पहले के Xiaomi 12 और Xiaomi 12S से भी अलग करता है. Also Read - YouTube देगा शॉर्ट वीडियो बनाने वालों को कमाई का मौका, ला रहा है ये स्पेशल प्लान

पिछले हफ्ते, WinFuture ने Xiaomi 12T 5G और Xiaomi 12T Pro 5G स्पेसिफिकेशन को लीक कर दिया, जिससे हमें यह पता चल गया कि आने वाले डिवाइस से क्या उम्मीद की जाए.

As the launch of these is very very nearly here, here are a bunch of pics of the Xiaomi 12T and 12T Pro in Lunar Silver. Other colors and full specs posted here a week ago: https://t.co/mSXYNrQfW6 pic.twitter.com/iRpM2dp9Q2

— Roland Quandt (@rquandt) September 22, 2022