Xiaomi 13 Pro हो गया आउट ऑफ स्टॉक, कंपनी ने बताई Sale की अगली डेट

6 मार्च को अर्ली एक्सेस सेल में Xiaomi 13 Pro खरीदने के लिए उपलब्ध था. इस सेल में हैंडसेट की इतनी बिक्री हुई कि फोन आउट ऑफ स्टॉक चला गाय है. कंपनी ने 26 फरवरी को भारत में अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किया. Xiaomi 13 Pro लेटेस्ट हार्डवेयर के साथ आ रहा है, जिस कैमरा सिस्टम खरीदारों को काफी पसंद आ रहा है. 13 प्रो भारत में Xiaomi की ओर से Leica-tuned कैमरों के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन है. फोन में पीछे की तरफ 1 इंच का कैमरा सेंसर भी है.

ऐसा लग रहा है कि Xiaomi के फ्लैगशिप स्मार्टफोन को शुरुआती खरीदारों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है. कंपनी ने घोषणा की कि उसने भारत में अर्ली एक्सेस सेल के लिए सभी हैंडसेट को बेच दिया है. Xiaomi ने डिवाइस के लिए नई सेल की तारीख की भी घोषणा की है.

Xiaomi 13 Pro अर्ली एक्सेस सेल 6 मार्च को दोपहर 12 बजे लाइव हुई. अर्ली एक्सेस सेल के दौरान डिवाइस खरीदने वाले ग्राहकों को एक विशेष मर्चेंडाइज बॉक्स मिला. बिक्री के हिस्से के रूप में, 13 प्रो की प्रभावी कीमत 69,999 रुपये थी, जिसमें बैंक ऑफर शामिल हैं. डिवाइस के स्टॉक में नहीं होने के साथ, Xiaomi ने अब घोषणा की है कि फोन 10 मार्च को दोपहर 12 बजे खरीदने के लिए उपलब्ध होगा.