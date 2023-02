Xiaomi 13 Pro launch Today: 50mp कैमरा और Android 13 से लैस धाकड़ Xiaomi 13 Pro आज हो रहा लॉन्च

मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC) 2023 बार्सिलोना, स्पेन में 27 फरवरी से 2 मार्च तक हो रहा है और Xiaomi सबसे बड़े शोकेस में से एक है. कई अन्‍य ब्रांड भी अपनी लेटेस्ट तकनीकों और नए उपकरणों का प्रदर्शन करेंगे. प्री-एमडब्ल्यूसी गतिविधियों के हिस्से के रूप में, Xiaomi एक दिन पहले एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जहां वैश्विक बाजार के लिए कई उत्पादों को लॉन्च किया जाएगा.

Xiaomi आज वैश्विक स्तर पर Xiaomi 13 सीरीज, Xiaomi Watch S1 Pro, Xiaomi Buds 4 Pro और Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra लॉन्च करने के लिए तैयार है. मास्टरपीस के पीछे डब किया गया लॉन्च इवेंट, MWC 2023 से पहले हो रहा है और ऑनलाइन देखने के लिए उपलब्ध होगा. इन सभी उपकरणों में से, Xiaomi 13 Pro को वैश्विक बाजारों के साथ-साथ भारत में लॉन्च करने की पुष्टि की गई है. Xiaomi 13 Pro आज रात ही भारत में लॉन्च होने वाला है. Xiaomi 13 और Xiaomi 13 लाइट बाद में देश में आ सकते हैं.

Xiaomi वैश्विक लॉन्च इवेंट 26 फरवरी को शाम 4 बजे GMT (8:30 IST) पर बार्सिलोना में हो रहा है. इसके अलावा, इवेंट को कंपनी के आधिकारिक वैश्विक YouTube और सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा.