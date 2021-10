ई-कॉमर्स Amazon पर चल रही ‘Amazon Great Indian Festival 2021 Sale’ के तहत आपको कई ब्रांड के स्मार्टफोन बेहद ही कम कीमत और शानदार ऑफर्स में मिलेंगे. (5G Smartphone in India) फेस्टिव सीजन में यदि आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह आपको बेहद ही शानदार मौका हो सकता है. क्योंकि सेल (Amazon Sale) का लाभ उठाकर आप अपने लिए ही नहीं, बल्कि किसी को गिफ्ट देने के लिए बेहतरीन स्मार्टफोन (Best Deal on Smartphone) को कम कीमत में खरीद सकते हैं. आजकल यूजर्स के बीच 5G स्मार्टफोन का काफी क्रेज है और इस सेल में आपको Xiaomi का लोकप्रिय 5G स्मार्टफोन Mi 11X 5G बेहद ही कम कीमत (Xiaomi Mi 11X 5G) में मिल जाएगा. आइए जानते हैं स्मार्टफोन पर मिलने वाली ​डील और ऑफर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Free Fire Redeem Codes 22 October 2021: ये हैं आज मिलने वाले रिवॉर्ड्स, जो जिताएंगे आपको गेम

Mi 11X 5G पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट

Amazon Great Indian Festival 2021 Sale के तहत Mi 11X 5G स्मार्टफोन को बेहद ही कम कीमत में खरीदने का मौका मिल रहा है. सेल के तहत यह स्मार्टफोन 22,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध है. ये कीमत बैंक ऑफर का लाभ उठाने के बाद ही उपलब्ध होगी. बिना बैंक ऑफर के ये स्मार्टफोन 28,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. यदि आपके पास Axis, Citi, ICICI या Induslnd बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आप 10 प्रतिशत की सेविंग कर सकते हैं. इसके अलावा Amazon Pay UPI से पेमेंट करने पर कस्टमर्स को 10 प्रतिशत का कैशबैक मिलेगा. इतना ही नहीं, स्मार्टफोन पर 21,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी प्राप्त किया जा सकता है.