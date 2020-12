Xiaomi के स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट में काफी पसंद किए जा रहे हैं. ऐमजॉन इंडिया ने इस बात का खुलासा किया है. दरअसल, ऐमजॉन इंडिया ने अपने बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स की एक लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में 10 में से 9 स्मार्टफोन शाओमी के हैं. टॉप 10 की इस लिस्ट में एक फोन सैमसंग का है. Xiaomi India के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. Also Read - Redmi 9 Power India launch: Xiaomi ला रही पावरफुल स्मार्टफोन Redmi 9 Power, जानें डीटेल

शाओमी के फोन्स की इस पॉप्युलैरिटी पर मनु कुमार जैन ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है. ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ऐमजॉन इंडिया के 10 टॉप सेलिंग स्मार्टफोन में 9 फोन शाओमी के हैं. इस ट्वीट में उन्होंने ऐमजॉन बेस्ट सेलर्स पेज का एक स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया है. Also Read - Mi QLED TV 4K India launch: Xiaomi भारत में ला रही प्रीमियम स्मार्ट TV, जानें इसकी खास बातें

9⃣ out of top 🔟 selling smartphones on @amazonIN. 💪 Also Read - Amazon India दूसरी बार करने जा रहा है खास तरह का आयोजन, जानिए- 10 फीसदी कैशबैक के साथ और क्या मिलेगा नया

This is the year of 9⃣:

9⃣ #RedmiNote9ProMax

9⃣ #RedmiNote9Pro

9⃣ #RedmiNote9

9⃣ #Redmi9Prime

9⃣ #Redmi9

9⃣ #Redmi9A

And now #Power ⚡️⚡️ RT if you can guess the name of this new #PowerPacked device.

I ❤️ #Mi #Xiaomi #Redmi pic.twitter.com/NCtloJDeCc

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) December 9, 2020