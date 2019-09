Xiaomi Diwali Sale 2019 : दिवाली के त्यौहार को देखते हुए चाइनी स्मार्टफोन मेकर कंपनी Xiaomi ने अपनी एनुअल दिवाली सेल “Diwali with Mi” की घोषणा कर दी है। शाओमी की दिवाली सेल 28 सिंतबर से शुरू हो जाएगी। Xiaomi India ने इस सेल की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। फिलहाल कंपनी ने यह नहीं बताया है कि उसके प्लेटफॉर्म पर “Diwali with Mi” सेल कितने दिनों तक चलेगी। लेकिन कंपनी ने प्रोमिस किया है कि वहा उपने ग्रहाकों को सेल के दौरान शानदार डिस्काउंट, कैशबक ऑफर्स लेकर आएगी।

“Diwali with Mi” सेल में Xiaomi के स्मार्टफोन, Mi TV, Fitness Bands और दूसरी स्मार्ट डिवाइसेस शानदार डील्स और डिस्काउंट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। बता दें कि Mi Band 4 भारत में उसी सेल पर उलब्ध होगा। कंपनी ने बताया है कि दिवाली सेल 28 सितंबर को दोपहर एक बजे से शुरू होगी। बता दें कि शाओमी ने भारत में अपना लेटेस्ट फिटनेस बेंड 2,299 रुपये में लॉन्च किया है। अटकलें हैं कि कंपनी सेल के दौरान इस फिटनेस बेंड पर डिस्काउंट ऑफर कर सकती है।

