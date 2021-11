Xiaomi Black Friday Sale: भारत में लोकप्रिय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने सलाना ‘Black Friday Sale’ की घोषणा की है. इस सेल का लाभ कंपनी की (Best Deal on Smartphone) आधिकारिक वेबसाइट Mi.com के अलावा Mi Home, Flipkart, Amazon और सभी ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उठाया जा सकता है. 25 नवंबर से शुरू हुई ये सेल 30 नवंबर तक चलेगी और (Xiaomi MiX Pro Price in India) इसके तहत यूजर्स कई शानदार स्मार्टफोन (Discount on Smartphone) को बेहद ही कम कीमत में खरीद सकते हैं. इसके साथ ही स्मार्टफोन पर आकर्षक ऑफर्स का भी लाभ उठाया जा सकता है. आइए जानते हैं इस सेल में मिलने वाले ऑफर्स और डील्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Free Fire Redeem Code 26 November 2021: आज मिल रहे हैं कई धांसू रिवॉर्ड्स, यहां जानें फ्री पाने का प्रोसेस

Xiaomi Black Friday Sale के तहत Mi 11X Pro के 8GB + 128GB मॉडल पर जबरदस्तक डिस्काउंट मिल रहा है. इस स्मार्टफोन को यूजर्स 5,500 रुपये के डिस्काउंट के बाद मात्र 34,499 रुपये में खरीद सकते हैं, जबकि इसकी ओरिजनल कीमत 39,999 रुपये है. इसके अलावा स्मार्टफोन पर 10% का इंस्टैंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. लेकिन इस डिस्काउंट का लाभ केवल ICICI बैंक के डेबिट व क्रेडिट कार्ड पर उठाया जा सकता है. इंस्टैंट डिस्काउंट Mi.com, Flipkart और Amazon तीनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. इसके अलावा यूजर्स ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म से लगभग 5,000 रुपये का कैशबैक भी प्राप्त कर सकते हैं.