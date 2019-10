Xiaomi ने हाल में अपने एंट्री लेवल स्मार्टफोन Redmi 8A को भारत में लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि Redmi 8 को भारत में अगले हफ्ते 9 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। यह स्मार्टफोन Redmi 7 का अपग्रेडिड वेरिएंट है। लॉन्च डेट की पुष्टि Xiaomi इंडिया के MD Manu Kumar Jain ने की है। लेटेस्ट टीजर से पता चला है कि न्यू रेडमी फोन की यूएसपी बैटरी और कैमरा होगी।

Mi fans, it’s time to add #BatteryCameraAction to your #Diwali celebrations. 🎉 Bringing you a Redmi phone that has everything moooooooore! 😱 Why stop yourself from bingeing🔋, playing🎮 and clicking📸 more? RT if you know what’s coming. 🔁 pic.twitter.com/IkaamvGNJz — Redmi India for #MiFans (@RedmiIndia) October 3, 2019

कंपनी ने जो ट्विट किया है उसमें “Bringing you a Redmi phone that has everything moooooooore! Why stop yourself from bingeing, playing and clicking more?” लिखा हुआ है।

Redmi 8A लॉन्च वीडियो से संकेत मिलता है कि Xiaomi Redmi 8 को रेड कलर ऑप्शन के साथ पेश करेगी। यह फोन बैक में ग्लोसी प्लास्टिक फिनिश के साथ आएगा। इसके अलावा डिवाइस में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप होगा। इसके अलावा फोन में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। कंपनी भारत में Redmi Note 8 सीरीज को भी भारत में जल्द ही लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने चीन में Redmi Note 8 सीरीज को CNY 999 की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है जिसकी भारत के हिसाब से कीमत 10 हजार रुपये होती है। इसके अलावा Redmi Note 8 Pro को CNY 1,399 (approx Rs 14,000) की कीमत में लॉन्च किया गया है।

Redmi Note 8 में 6.3-inch display है, वहीं प्रो वेरिएंट में 6.53 इंच स्क्रीन दी गई है। इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट Snapdragon 665 चिपसेट के साथ आता है। वहीं प्रो वेरिएंट में कंपनी ने MediaTek G90T SoC दिया है। दोनों डिवाइसों में क्वॉड कैमरा सेटअप दिया गया है, लेकिन इसमें प्राइमरी सेंसर अलग-अलग है। बाकी सेंसर सेम हैं। फोन में कंपनी ने 4,000mAh की बैटरी दी है।