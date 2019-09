Xiaomi पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि Redmi 8A को भारत में 25 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। यह स्मार्टफोन Redmi 7A का अपग्रेडिड स्मार्टफोन होगा। Redmi 7A को भारत में दो महीने पहले लॉन्च किया गया था। Xiaomi’s India मैनेजिंग डायरेक्टर Manu Kumar Jain ने इस बात की पुष्टि की है कि Redmi 8A USB Type-C port और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि न्यू रेडमी फोन इस सेगमेंट में आने वाला पहला स्मार्टफोन होगा जो Type-C के साथ आएगा। मनु कुमार जैन ने इस बात की पुष्टि ट्विटर हैंडल से की है। Flipkart पर इस स्मार्टफोन का एक सेपरेट लैंडिंग पेज पहले ही लाइव हो गया है। इसके अलावा इस पेज को Xiaomi’s Mi.com पर भी देखा जा सकता है।

1st ever look of beautiful #Redmi8A! 🤩

When we said the #Redmi 8A would have #Dumdaar features, we meant it. It will come with #TypeC port and fast charging support.🔋

Probably the ONLY phone in the price segment to have Type-C! 👍 RT if excited. 🔄#Xiaomi ♥️ #DumdaarRedmi8A pic.twitter.com/ycTGyLvzgk

— #MiFan Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 23, 2019