Xiaomi ने चीन में Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro को लॉन्च कर दिया है। अब इन्हें जल्द ही भारतीय मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। चीन में लॉन्च इवेंट के बाद शाओमी इंडिया हेड मनु कुमार जैन ने कहा है कि इसे भारत में भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। मनु जैन ने ट्विटर पर कहा है कि भारत में इन स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले इनकी टेस्टिंग जरूरी है और इन्हें सर्टिफिकेशन भी मिलना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया है कि इन स्मार्टफोन को भारत में आठ हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है, जो करीब 2 महीने होते हैं।

Mi Fans. Thank u for your excitement for #RedmiNote8Pro, world’s 1st phone to be launched with #64MP Quad Camera 📸

We’ll do our best to bring them to India asap! However, certification & testing might take ~8 weeks. Will keep you posted.

8 weeks for #RedmiNote8! 😎#Xiaomi ❤️ https://t.co/DCzdUviz7p

