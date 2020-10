Xiaomi ‘Diwali With Mi’ Sale: फेस्टिव सीजन नजदीक है. फेस्टिवल सीजन की आहट के साथ ही कंपनियों ने डिस्काउंट-ऑफर की घोषणा शुरू कर दी है. चीन की स्मार्टफोन निर्माता शाओमी ‘Diwali With Mi’ सेल ला रही है. Xiaomi की सेल 16 अक्टूबर को शुरू होगी, जो 21 अक्टूबर तक चलेगी. कंपनी के गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड VIP मेंबर्स के लिए सेल 15 अक्टूबर को ही शुरू हो जाएगी. सेल के दौरान शाओमी स्मार्टफोन्स समेत अन्य गैजेट्स पर डिस्काउंट ऑफर करेगी. Also Read - Shardiya Navratri 2020 Recipe: नवरात्रि के दौरान घर पर बनाएं क्रिस्पी साबूदाने की टिक्की, ये है आसान रेसिपी

एक्सिस और बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड्स पर डिस्काउंट

सस्ते में मिलेंगे ये स्मार्टफोन

शाओमी की ‘दिवाली विथ मी’ सेल के दौरान स्मार्टफोन्स पर तगड़ी छूट मिलेगी. Mi 10, रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स और रेडमी नोट 9 जैसे स्मार्टफोन को कम दाम में बेचा जाएगा.

इन प्रॉडक्ट्स पर भी मिलेगी छूट

स्माटफोन के अलावा कंपनी Mi TV और Mi Band पर भी डिस्काउंट देगी. इनके अलावा पावर बैंक, ट्रिमर, वायरलेस ईयर फोन्स और एक्सेसरीज भी कम कीमत में उपलब्ध होंगे.