Xiaomi Diwali With Mi Sale: शाओमी की दिवाली सेल आज (28 अक्टूबर) खत्म हो रही है. 24 अक्टूबर को शुरू हुई इस सेल में कंपनी स्मार्टफोन्स पर 10 हजार रुपये तक की छूट दे रही है. साथ ही HDFC बैंक कार्ड्स पर 10 पर्सेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है. शाओमी की सेल में सस्ते में स्मार्टफोन खरीदने का आज आखिरी मौका है. आइए आपको Xiaomi Diwali With Mi सेल में फोन्स पर मिल छूट के बारे में बताते हैं.

Redmi Note 9 सीरीज पर 4 हजार का डिस्काउंट

रेडमी नोट 9 सीरीज स्मार्टफोन्स पर 4 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है. डिस्काउंट के बाद Redmi Note 9 स्मार्टफोन 11499 रुपये और Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन 12,999 रुपये में मिल रहा है. वहीं, Redmi Note 9 Pro Max शाओमी की दिवाली सेल में 15,999 रुपये में उपलब्ध है.

Also Read - Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro: Xiaomi ला रही Mi 10T सीरीज स्मार्टफोन, मिलेगा 108 मेगापिक्सल कैमरा

Redmi 9 सीरीज पर 3 हजार रुपये तक की छूट

Redmi 9i पर 1700 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. छूट के बाद यह फोन 8,299 रुपये में उपलब्ध है. Redmi 9 स्मार्टफोन 2 हजार रुपये डिस्काउंट के बाद 8,999 रुपये में मिल रहा है. वहीं, Redmi 9 Prime सेल में 3 हजार रुपये की छूट के साथ उपलब्ध है. यह फोन 9,999 रुपये में मिल रहा है.

Redmi K20 सीरीज पर 4 हजार तक डिस्काउंट

शाओमी की सेल में Redmi K20 स्मार्टफोन 21,999 रुपये, जबकि Redmi K20 Pro स्मार्टफोन 24,999 रुपये में मिल रहा है. इन दोनों फोन्स पर क्रमश: 3 हजार रुपये और 4 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है.

Mi 10 पर सबसे ज्यादा छूट

Mi 10 स्मार्टफोन पर 10 हजार की छूट मिल रही है. 54,999 रुपये ओरिजनल कीमत वाला यह फोन सेल में 44,999 रुपये में उपलब्ध है. शाओमी के इस शानदार फोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 6.67 इंच एमोलेड डिस्प्ले, क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर और 4780mAh बैटरी जैसी खूबियां हैं.