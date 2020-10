Xiaomi Diwali With Mi: चीन की स्मार्टफोन निर्माता शाओमी Diwali with Mi सेल लेकर आ रही है. Xiaomi की सेल 16 अक्टूबर को शुरू होगी और 21 अक्टूबर तक चलेगी. सेल के दौरान एक्सिस बैंक कार्ड्स या बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके खरीदारी करने पर 1 हजार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. शाओमी ने ‘Diwali With Mi’ सेल के दौरान स्मार्टफोन्स पर मिलने वाली डील्स से पर्दा उठा दिया है. आइए आपको शाओमी की सेल में फोन्स पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में बताते हैं. Also Read - Xiaomi की Diwali with Mi सेल का आज आखिरी दिन, ये हैं सभी डील्स

Mi 10 स्मार्टफोन पर 10 हजार का डिस्काउंट

शाओमी की सेल में Mi 10 स्मार्टफोन पर 10 हजार रुपये की छूट मिलेगी. 54999 रुपये कीमत वाला यह फोन सेल के दौरान 44,999 रुपये में बेचा जाएगा. शाओमी के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में पीछे की तरफ चार कैमरे मिलते हैं, जिनमें 108 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के सेंसर शामिल हैं. फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है. इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर और 4780mAh की बैटरी मिलती है. Also Read - Diwali with Mi: Xiaomi की Smartphone Bonanza सेल शुरू, 12,000 रुपये तक सस्ते मिल रहे हैं स्मार्टफोन

Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन पर 4 हजार रुपये की छूट

Redmi Note 9 Pro को सेल के दौरान 12,999 रुपये में बेचा जाएगा, जबकि इसकी कीमत 16,999 रुपये है. इसमें 6.67 इंच का डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के चार रियर कैमरे, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर और 5020mAh की बैटरी जैसी खूबियां हैं.

Redmi Note 9 Pro Max पर भी डिस्काउंट

शाओमी सेल के दौरान Redmi Note 9 Pro Max पर 3 हजार रुपये की छूट मिलेगी. 18,999 रुपये कीमत वाला यह फोन 15,999 रुपये में उपलब्ध होगा. शाओमी के इस स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के चार रियर कैमरे, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर और 5020mAh की बैटरी है.

Redmi Note 9 पर मिलेगी 4 हजार रुपये की छूट

Redmi Note 9 को सेल के दौरान 10,999 रुपये में बेचा जाएगा, जबकि इसकी कीमत 14999 रुपये है. इस स्मार्टफोन में 6.53 इंच का डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के चार रियर कैमरे, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर और 5020mAh की बैटरी जैसी खूबियां हैं.