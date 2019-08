Xiaomi ने भारत में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर Independence Day Sale का आयोजन किया है। यह सेल कंपनी के ऑनलाइन स्टोर mi.com, अमेजन इंडिया (Amazon.in) और फ्लिपकार्ट (Flipkart.com) पर बुधवार दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। mi.com और अमेजन पर यह सेल 11 अगस्त चलेगी और फ्लिपकार्ट पर यह सेल आठ अगस्त से 10 अगस्त तक चलेगी। अमेजन पर सेल के दौरान एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर बॉयर्स को 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। रेडमी इंडिया ने इस सेल के दौरान स्मार्टफोन्स पर मिलने वाले ऑफर्स की जानकारी एक ट्वीट में दी है। इस सेल के दौरान शाओमी के स्मार्टफोन पर मिलने वाली डील्स इस प्रकार हैं।

