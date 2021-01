Flipkart Big Saving Days sale date and offers: Xiaomi ने कुछ महीने पहले ही Mi 10T और Mi 10T Pro को भारत में लॉन्च किया था. तब से, ये दोनों डिवाइस कंपनी के सबसे लोकप्रिय फोन में से एक बन गए हैं. दोनों में से, Mi 10T अपने शानदार प्राइस टैग (Mi 10T Price in India) के कारण यकीनन सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है. हालाँकि, इस फोन को खरीदना अब और दिलचस्प हो गया है क्योंकि कंपनी इसे फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल (Flipkart Big Saving Days sale offers) के दौरान रियायती प्राइस पर बेच रही है. Also Read - सलीम लाला का एड्रेस हुआ वायरल, ' लोग ढूंढ़ रहे हैं पाशा भाई की दुकान', Flipkart ने भी लिए मजे

Xiaomi ने Mi 10T Pro के साथ भारत में लॉन्च होने वाले Mi 10T डिवाइस पर 3,000 रुपये की छूट (discount on Mi 10T) की घोषणा की है. Mi 10T हाई-एंड स्पेक्स के साथ आता है. एमआई 10टी और एमआई 10टी प्रो ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस हैं.

यह दोनों ही मॉडल हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आते हैं. Mi 10T जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट के साथ फास्ट 144Hz डिस्प्ले और 64-मेगापिक्सल लेंस-बेस्ड ट्रिपल कैमरा सेट-अप शामिल है.

अभी ये फोन भारत में Mi 10T अपने एंट्री वेरिएंट में 32,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है. वैसे इसकी Mi 10T स्मार्टफोन के 6 जीबी + 128 जीबी वेरिएंट की कीमत 35,999 रुपये है और इसके 8 जीबी + 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है. लेकिन अब इस फोन पर तीन हजार रुपये की छूट है.

8GB + 128GB वैरिएंट पर भी 3,000 रुपये की छूट मिल रही है. वैसे इस वैरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है, लेकिन अब 3,000 रुपये की छूट के बाद यह फोन 34,999 रुपये में उपलब्ध है. फोन कॉस्मिक ब्लैक और लूनर सिल्वर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त, यूजर्स ICICI बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से डिवाइस खरीदने पर अतिरिक्त 3,000 रुपये की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं. बता दें कि शाओमी एमआई 10, एमआई 10 प्रो को पिछले साल फरवरी में लॉन्च किया गया था.