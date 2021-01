Xiaomi Mi 10T Price in india: अगर आप शॉओमी का कोई प्रीमियम स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है. कंपनी ने अपने प्रीमियम सेग्मेंट के Xiaomi Mi 10T के दाम में भारी भरकम कटौती की है. xiaomi ने चार महीने पहले mi 10t को लॉन्च किया था. अगर आप 30 हजार तक का फोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं. Also Read - Xiaomi Mi 10T discount in Flipkart Big Saving Days sale: फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल में Xiaomi Mi 10T फोन पर मिल रही है बंपर छूट, जानिए क्यों बेस्ट है ये डील

स्पेक्स और लुक में यह फोन काफी प्रीमियम नजर आता है और अपने सेग्मेंट में हाई रैंक रखता है. प्रोसेसर से लेकर कैमरा हर मामले में Xiaomi Mi 10T बेस्ट साबित होता है. आइए जानते हैं कि आखिर इस स्मार्टफोन में ऐसी क्या खास बात हैं जो इसे दूसरे फोन से अगल बनाती हैं. आइए जानते हैं इसके फुल स्पेसीफिकेशन्स-

Xiaomi Mi 10T Full Specifications and Offers

Xiaomi Mi 10T Display: शॉओमी मी 10टी आईपीएस एलसीडी पैनल डिस्प्ले के साथ आता है जो कि HDR10+ को सपोर्ट करता है. फोन की डिस्प्ले साइज की बात करें तो इसमें 6.67 इंच की डिस्प्ले आती है जिसमें कंपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी है.

Xiaomi Mi 10T Processor: कंपनी ने Xiaomi Mi 10T की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए इसमें लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 865 दिया गया है जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है.

Xiaomi Mi 10T Memory: शॉओमी की तरफ से इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि यूजर्स को किसी भी तरह से इंटरमेंट में कोई प्रॉब्लम न हो इसलिए फोन में अच्छी खासी मेमोरी के ऑप्शन दिए गए हैं. Xiaomi Mi 10T के दो वैरिएंट यूजर्स के सामने रहेंगे. पहला वेरिएंट 128GB मेमोरी के साथ आएगा जिसमें 8 GB RAM का सपोर्ट होगा जबकि दूसरा वेरिएंट 256GB इंटर्नल मेमोरी के साथ आएगा इसमें भी 8 GB RAM होगी.

Xiaomi Mi 10T CAMERA: कैमेरा फीचर्स किसी भी स्मार्टफोन का सबसे बड़ा पार्ट होता है. कोई भी फोन लेने से पहले स्मार्टफोन के कैमरे पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है. कंपनी ने Xiaomi Mi 10T में काफी दमदार कैमेरा दिया है जो किसी हाई लेवेल की एचडी फोटो खीच सकता है. इसका प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है जो कि सेकेंडरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का और तीसरा कैमरा एक माइक्रो कैमरा है जो कि 5 मेगापिक्सल का होगा.

Xiaomi Mi 10T Front Camera: Xiaomi Mi 10T के फ्रंट में भी फ्लैश दिया गया है ताकि अगर आप अंधेरे में भी सेल्फी लेना चाहें तो फोटो क्लिक कर सकें. इसके फ्रंट में 20 मेगा पिक्सल का कैमरा है. इस कैमरे से भी आप 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं.

Xiaomi Mi 10T Price in India Today: Xiaomi Mi 10T के 6 जीबी रैम वाले वेरिएंट को कंपनी ने सितंबर में 35, 999 रुपये में लॉन्च किया था लेकिन अब इसकी कीमत में तीन हजार रुपये की गिरावट आ चुकी है जिसके बाद अब आप इस फोन के 32 हजार 999 रुपये में खरीद सकते हैं. वहीं अगर इसके हायर वर्जन की बात करें तो 8 जीबी रैम के साथ 256 जीबी मेमोरी वाला फोन अब 34 हजार 999 रुपये में ऑफर के साथ फ्लिपकार्ट और अमेजन में खरीदा जा सकता है.