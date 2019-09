Xiaomi इस महीने 24 सितंबर को एक स्पेशल इवेंट में अपने दो 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने इस बात की जानकारी चीनी सोशल मीडिया वेबसाइट Weibo पर एक पोस्ट के जरिए दी है। टीजर पोस्टर में दोनों स्मार्टफोन के लॉन्च होने की तारीख लिखी गई है। Xiaomi Mi 9 Pro और Mi MIX 4 के नाम से लॉन्च होने वाले ये दोनों स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ आएंगे। कुछ रिपोर्ट की माने तो कंपनी इन दोनों स्मार्टफोन के अलावा अपने कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन MIUI 11 भी लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा खबर है कि कंपनी अपने नए Mi TV भी लॉन्च कर सकती है।

The future is now! Time to really #MIX this #5G game up with #MIUI11!

Join us for a special product event on September 24th.#Xiaomi #ArtxTechnology #MIUI pic.twitter.com/h9h92blDoa

