Xiaomi ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि वह Android One ‘Mi A3’ को भारत में 21 अगस्त को लॉन्च करेगी। अब Amazon India ने ‘Notify me’ लिस्टिंग पेज को अपने प्लेटफॉर्म पर शोकेस (Xiaomi Mi A3 Price in india) कर दिया है। इससे यह पक्का हो जाता है कि Xiaomi Mi A3 ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर बिक्री (how to buy online Xiaomi Mi A3 ) के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन को Xiaomi की खुद की वेबसाइट mi.com (Xiaomi Mi A3 Specifications) पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

Xiaomi Mi A3 को पिछले महीने सबसे पहले स्पेन में ऑफिशियल तौर पर पेश किया गया था। यह स्मार्टफोन Mi A2 और Mi A3 का अपग्रेडिड स्मार्टफोन है। नए स्मार्टफोन में कैमरा, डिजाइन और बैटरी डिपार्टमेंट में सुधार किया गया है। यह कंपनी का तीसरा स्मार्टफोन है जो stock Android One program के तहत ऑपरेट होता है। Xiaomi Mi A3 स्मार्टफोन को भारत में 21 अगस्त को लॉन्च करेगी। यह इवेंट दोपहर 12 बजे शुरू होगा।

Xiaomi Mi A3 specifications and features

Mi A3 को stock Android 9 Pie ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पेश किया जा सकता है। फोन में 6.1-inch HD+ AMOLED डिस्प्ले है। इस फोन में आपको एमोलेड पैनल मिल रहा है। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आ रहा है। स्मार्टफोन में वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच डिजाइन दिया गया है। फोन में octa-core Qualcomm Snapdragon 665 चिपसेट है। इसके अलावा फोन में 6जीबी रैम के साथ 128जीबी स्टोरेज दी गई है।

Mi A3 के बैक में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें प्राइमरी सेंसर 48मेगापिक्सल का है, जो f/1.78 सेंसर के साथ आता है। इसमें दूसरा सेंसर 8मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है। इसके अलावा तीसरा सेंसर 2मेगापिक्सल का है जो डेप्थ सेंसिग के लिए है। कंपनी ने इस फोन में बड़ी 4,030mAh बैटरी दी है, जो USB Type-C 18W fast चार्जिंग को सपोर्ट करती है।