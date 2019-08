Xiaomi Mi A3 स्मार्टफोन भारत में 21 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। चाइनीच स्मार्टफोन मेकर कंपनी शाओमी का एंड्रॉइड वन डिवाइस स्पेन में पहले ही लॉन्च हो चुका है। कंपनी इससे पहले भारत में A-सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन Mi A1 और Mi A2 लॉन्च कर चुकी है, जिन्हें काफी पंसद किया गया था। बता दें कि कंपनी इस सीरीज की शुरुआत साल 2017 में की थी Xiaomi अपनी A-सीरीज के स्मार्टफोन को स्टॉक एंट्रॉइड के साथ लॉन्च करती है।

Xiaomi के सभी स्मार्टफोन में खासतौर पर कस्टमाइज किए गए MiUI (Mi यूजर इंटरफेस) में रन करते हैं। शाओमी इंडिया ने अपने ट्वीटर पर एक टीजर पोस्टर जारी करते हुए लॉन्च डेट से पर्दा उठाया है। कंपनी भारत में A-सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन 21 अगस्त को लॉन्च करेगी। बता दें कि हाल में ही चीन में लॉन्च किए गए Mi CC9e फोन को भारत में रिब्रांड कर Mi A3 के तौर पर लॉन्च किया जाएगा।

