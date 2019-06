Xiaomi Mi A3: Xiaomi अगले महीने भारत में अपने दो स्मार्टफोन Redmi K20 और Redmi K20 Pro लॉन्च करने वाली है। इन डिवाइस को कंपनी चीन में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। इसके अलावा Xiaomi अपनी होम कंट्री चीन में एक बिल्कुल नई CC स्मार्टफोन सीरीज से भी पर्दा उठाने वाला है। यह सीरीज 2 जुलाई को लॉन्च की जाएगी और यदि खबरों की मानें तो Xiaomi की इस स्मार्टफोन सीरीज में लॉन्च होने वाले सबसे पहले दो स्मार्टफोन Mi CC9 और Mi CC9e होंगे।

अब एक लेटेस्ट लीक का दावा है कि Xiaomi Mi A3 भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है। एक टिप्स्टर Sudhanshu Ambhore का कहना है कि यह स्मार्टफोन CC9 के डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस के काफी मेल खाता है। सोर्स का यह भी दावा लीक हुए मॉडल नंबर को देखा जाए तो Mi A3 Lite Mi CC9e का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। इसी सोर्स का यह भी मानना है कि Mi CC9e 6-इंच डिस्प्ले के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें 3,940mAh बैटरी दी जा सकती है। इसके अलावा Xiaomi इसमें 10W चार्जिंग सपोर्ट दे सकती है।

Don't worry Android One lovers, there will be a #Xiaomi Mi A3 and it's design is quite similar to #XiaomiCC9. pic.twitter.com/hdO69QtQpA

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) June 27, 2019