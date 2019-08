Xiaomi Mi A3 Sale : Xiaomi ने कुछ दिन पहले भारत में अपना लेटेस्ट एंड्रॉएड वन स्मार्टफोन Mi A3 भारत में लॉन्च किया था।Mi A3 स्मार्टफोन शाओमी के एंड्रॉएड वन सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन है, जो आज पहली बार भारत में सेल के लिए उपलब्ध होगा। Mi A3 स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 12,999 रुपये ( Xiaomi Mi A3 price in india) है। Mi A3 का ट्रिपल कैमरा सेटअप, इनडिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर और स्टॉक एंड्रॉएड (Xiaomi Mi A3 Specifications) इसकी हाइलाइट हैं। Mi A3 की सेल दोपहर 12 बजे अमेजन इंडिया (amazon.in) और कंपनी के ई-स्टोर (mi.com) पर आयोजित होगी। हम आपको यहां Xiaomi Mi A3 की कीमत, सेल ऑफर्स, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की जानकारी दे रहे हैं।

Xiaomi Mi A3 price in India, offers, availability

Mi A3 को भारत में 12999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। यह कीमत इसके 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज की है। वहीं इसके 6GB रैम के साथ 128जीबी वेरिएंट को 15,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यूजर्स इस स्मार्टफोन को White, Kind of Grey और Not just Blue कलर में खरीद पाएंगे।

Mi A3 की पेमेंट HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से करने पर बॉयर्स को 750 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसके साथ ही EMI करवाने पर 250 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके साथ ही Airtel के कस्टमर्स को 249 रुपये के रिचार्ज पर डबल डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का बेनिफिट भी मिलेगा।

Xiaomi Mi A3 Specifications, features

Xiaomi Mi A3 एक Android One स्मार्टफोन है, जो स्टॉक Android 9 Pie के साथ आता है। इसमें 6.1-इंच की HD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो वाटरड्रॉप नॉच के साथ आती है। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए Xiaomi ने Mi A3 में ऑक्टा-कोर Snapdragon 665 चिपसेट दिया है। स्मार्टफोन के दो वेरिएंट्स आते हैं। एक वेरिएंट में 4जीबी रैम के साथ 64जीबी स्टोरेज है, वहीं दूसरे वेरिएंट में 6GB रैम के साथ 128जीबी स्टोरेज है।

कैमरा की बात करें तो इसमें कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें 48-मेगापिक्सल का f/1.78 अपर्चर वाला प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8-मेगापिक्सल का वाइड-एंगल (118 degree) लैंस और एक 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में 32मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा शाओमी ने इसमें 4,030mAh बैटरी दी है, जो USB Type-C 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।