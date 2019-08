Xiaomi Mi A3 vs Redmi Note 7 Pro : Xiaomi ने भारत में अपना लेटेस्ट एंड्रॉएड वन स्मार्टफोन Mi A3 लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन Mi A2 का अपग्रेड मॉडल है। Xiaomi Mi A3 स्मार्टफोन एंड्रॉएड वन प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया तीसरा स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा, इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ इस स्मार्टफोन ((Xiaomi Mi A3 Specifications) में और भी बहुत कुछ खास है। इस प्राइस रेंज में Xiaomi का Redmi Note 7 Pro भी आता है। आज हम आपको Xiaomi Mi A3 स्मार्टफोन (Xiaomi Mi A3 Price in India) और Xiaomi Redmi Note 7 Pro दोनों स्मार्टफोन की कीमत और स्पेसिफिकेशंस (Xiaomi Redmi 7 Pro Price in India ) की तुलना (Xiaomi Mi A3 vs Redmi Note 7 Pro) कर बताएंगे कि कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा दमदार है।

Price in India, availability

लेटेस्ट Mi M3 स्मार्टफोन की भारत में कीमत 12,999 रुपये है, जो कि इसके बेस वेरिएंट की है जिसमें कंपनी ने 4GB RAM और 64GB स्टोरेज दी है। इसके साथ ही इसका एक और वेरिएंट लॉन्च किया है जिसमें 6GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज है। इस वेरिएंट की कीमत 15,999 है। वहीं Redmi Note 7 Pro तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज की कीमत 13,999 रुपये है। वहीं 6GB रैम और 64GB स्टोरेज की कीमत 14,999 रुपये है। वहीं टॉप-एंड वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज की कीमत 16,999 रुपये है।

Display

Mi A3 में 6.08-इंच की सुपर AMOLED HD+ पैनल है जिसका रेज्यूलेशन 1560×720 पिक्सल और आस्पेक्ट रेश्यो 19.5:9 है। इस स्मार्टफोन की स्क्रीन Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन के साथ आती है। इसके साथ ही मेजर अपग्रेड इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो पिछले साल लॉन्च किए गए Mi A2 में नहीं दिया गया था।

Redmi Note 7 Proकी बात करें तो इसमें 6.3-इंच की फुल HD+ पैनल है, जिसका रेज्यूलेशन 2340×1080 पिक्सल है। इस स्मार्टफोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है।Mi A3 और Note 7 Pro दोनों स्मार्टफोन में फ्रंट में सेल्फी के लिए नॉच डिस्प्ले मिलती है।

Chipset

Mi A3 स्मार्टफोन में Snapdragon 665 SoC है। इससे पहले ये चिपसेट रियलमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme 5 में देखने को मिला था। वहीं Redmi Note 7 Pro में Snapdragon 675 Soc जो कि Mi A3 में दिए चिपसेट के मुकाबले थोड़ा पावरफुल है।

Cameras

Redmi Note 7 Pro में ड्यूल कैमरा सेटअप है वहीं Mi A3 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। दोनों स्मार्टफोन का प्राइमेरी कैमरा सेंसर Sony IMX586 48-MP है। Mi A3 स्मार्टफोन में 8 MP का वाइड एंगल सेंसर और 2-MP का डेप्थ सेंसर है। इस स्मार्टफोन में सेल्फी के लिए 32-MP का कैमरा सेंसर दिया गया है। वहीं Redmi Note 7 Pro में 48-MP प्राइमेरी कैमरा सेंसर के साथ 5MP का डेप्थ सेंसर दिया है। सेल्फी के लिए इसमें आपको 13-MP का कैमरा सेंसर मिलता है।

Battery and OS

Redmi Note 7 Pro में 4,000mAh की बैटरी दी गई है तो वहीं Mi A3 में थोड़ी बड़ी 4,030mAh की बैटरी दी गई है। दोनों स्मार्टफोन 18W फास्ट चार्ज सपोर्ट करते हैं। हालांकि बॉक्स में आपको 10W का ही चार्जर मिलता है। Redmi Note 7 Pro और Mi A3 दोनों स्मार्टफोन Android 9 Pie OS पर रन करते हैं। वहीं Note 7 Pro जहां MIUI स्किन पर रन करता है वहीं Mi A3 स्टॉक Android OS पर रन करता है।