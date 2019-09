Xiaomi भारत में 17 सितंबर को अपने लॉन्च इवेंट की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी इस इवेंट में अपने लेटेस्ट फिटबैंड Mi Band 4 को लॉन्च कर सकती है। इसके साथ ही इस इवेंट में कंपनी वेरिएस स्मार्ट होम डिवाइस को लॉन्च कर सकती है। कुछ दिनों पहले कंपनी ने हिंट दिया था कि वह भारत में नया Mi TV लॉन्च कर सकी है। अभी फिलहाल Xiaomi इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन कंफर्म कर दिया है कि भारत में Mi Band 4 लॉन्च किया जाएगा। कंपनी पहले ही होम मार्केट चीन में Mi Band 4 को लॉन्च कर चुकी है। इसके फीचर और स्पेसिफकेशंस पहले से ही मालूम हैं।

Mi fans! Come September 17th, we will unveil a product that you have been waiting ‘4’. 🤗

Another blockbuster in the making from the house of Xiaomi. Get set for #SmarterLiving 2020!

RT 🔄 with your guesses. Am sure this is going to be easy. 😜😎#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/YvpPVXjrhJ

— #MiFan Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 9, 2019